İstanbul Sarıyer'de yaşlı adam bir ay önce bıçakladığı genci av tüfeğiyle öldürdü

İSTANBUL Sarıyer'de yaşlı adam, aralarında çıkan tartışmada 1 ay önce bıçakladığı 24 yaşındaki genci av tüfeğiyle öldürdü. Jandarma ekiplerinin kaçan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

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İSTANBUL Sarıyer Kumköy Kilyos Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; kapı komşusu olan İsmail Aktaş (62) ve Alican Samur (24), oturdukları müstakil evlerin ortak kullanılan avlusunda sözlü tartışmaya başladı. İddiaya göre; alkollü olduğu öğrenilen İsmail Aktaş, yaşanan sözlü tartışma sonrası evinde bulunan av tüfeğiyle İsmail Aktaş'a ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yerde yatan Alican Samur'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan kontrollerde Samur'un hayatını kaybettiği öğrenildi. İsmail Aktaş ise kayıplara karıştı.

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı avluda uzun süre inceleme yaptı. Kurşunların hedefi olan Samur'un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası cenaze arabasıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.