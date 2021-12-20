BIST 2.056
DOLAR 17,94
EURO 20,28
ALTIN 1.037,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul Sarıyer'de yaşlı adam bir ay önce bıçakladığı genci av tüfeğiyle öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Sarıyer'de yaşlı adam bir ay önce bıçakladığı genci av tüfeğiyle öldürdü

İSTANBUL Sarıyer'de yaşlı adam, aralarında çıkan tartışmada 1 ay önce bıçakladığı 24 yaşındaki genci av tüfeğiyle öldürdü. Jandarma ekiplerinin kaçan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Abone ol

İSTANBUL Sarıyer Kumköy Kilyos Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; kapı komşusu olan İsmail Aktaş (62) ve Alican Samur (24), oturdukları müstakil evlerin ortak kullanılan avlusunda sözlü tartışmaya başladı. İddiaya göre; alkollü olduğu öğrenilen İsmail Aktaş, yaşanan sözlü tartışma sonrası evinde bulunan av tüfeğiyle İsmail Aktaş'a ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yerde yatan Alican Samur'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan kontrollerde Samur'un hayatını kaybettiği öğrenildi. İsmail Aktaş ise kayıplara karıştı.

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı avluda uzun süre inceleme yaptı. Kurşunların hedefi olan Samur'un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası cenaze arabasıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Aralarında husumet olan ve kapı komşusu olduğu öğrenilen İsmail Aktaş ve Alican Samur'un 1 ay önce kavga ettiği öğrenildi. Yaşanan kavgada İsmail Aktaş, Alican Samur'u bıçakla yaraladı. İsmail Aktaş, bu olaydan bir ay sonra da evin önünde tartıştığı genç komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kripto para piyasasında en büyük vurgun Türkiye'de yaşandı
Kripto para piyasasında en büyük vurgun Türkiye'de yaşandı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Emekli ABD'li generaller tarih verip uyardı: Darbe yapılabilir
Emekli ABD'li generaller tarih verip uyardı: Darbe yapılabilir
Boris Johnson inkar etmişti fotoğrafı ortaya çıktı
Boris Johnson inkar etmişti fotoğrafı ortaya çıktı
Zonguldak'ta yakınları haber alamadı! Eve giren itfaiye şaştı kaldı: Meğer...
Zonguldak'ta yakınları haber alamadı! Eve giren itfaiye şaştı kaldı: Meğer...
Tuzla'da istinat duvarı çöktü! İşçi altında kaldı
Tuzla'da istinat duvarı çöktü! İşçi altında kaldı
Edirne'de Bulgar vatandaşın aracı yandı! Çaresizlik içerisinde seyretti
Edirne'de Bulgar vatandaşın aracı yandı! Çaresizlik içerisinde seyretti
Asgari ücrette sevindiren flaş açıklama! Çok eleştirilen madde değişti
Asgari ücrette sevindiren flaş açıklama! Çok eleştirilen madde değişti
Uşak'ta yarın okullar tatil mi 21 Aralık kar tatili Uşak Valiliği duyurdu
Uşak'ta yarın okullar tatil mi 21 Aralık kar tatili Uşak Valiliği duyurdu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı masada memur ve emekli zammı var! Erdoğan açıklayacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı masada memur ve emekli zammı var! Erdoğan açıklayacak