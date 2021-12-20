Donald Trump'un kafası karışık: Şi Cinping bir katil ama harika bir ilişkim var

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile 'dünyayı yok eden' bir katil olduğunu düşünmesine rağmen 'harika bir ilişkisi' olduğunu söyledi.

Abone ol

Fox News ile röportaja katılan eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) veya kendi adlandırdığı şekliyle 'Çin virüsü' ortaya çıktığında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olan 'harika' ilişkisinin tepetaklak olduğunu söyledi.

Muhabir, Trump'un sözünü keserek Şi'nin 'katil' olduğunu iddia ettiğini hatırlattı. Trump ise "O bir katil ama onunla harika bir ilişkim vardı" dedi.