Donald Trump'un kafası karışık: Şi Cinping bir katil ama harika bir ilişkim var

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile 'dünyayı yok eden' bir katil olduğunu düşünmesine rağmen 'harika bir ilişkisi' olduğunu söyledi.Abone ol
Fox News ile röportaja katılan eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) veya kendi adlandırdığı şekliyle 'Çin virüsü' ortaya çıktığında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olan 'harika' ilişkisinin tepetaklak olduğunu söyledi.
Muhabir, Trump'un sözünü keserek Şi'nin 'katil' olduğunu iddia ettiğini hatırlattı. Trump ise "O bir katil ama onunla harika bir ilişkim vardı" dedi.
Trump'un Şi ile ilişkisi 'nadiren harika' olarak tanımlandı. Kovid-19 öncesinde bile Trump, Çin'e karşı sert bir duruş sergileyerek ABD'yi Çin ile bir ticaret savaşına soktu ve Çin'i 'düşman' olarak nitelendirdi. Kovid-19 salgınının ardından ilişki daha kötüye gitti. Trump, başından beri virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda çıkartıldığına ısrarcıydı.