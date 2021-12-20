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Rusya'dan NATO'ya tehdit: Gereken adımları atarız

Rusya'dan NATO'ya tehdit: Gereken adımları atarız

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, NATO'nun Polonya'ya nükleer silah konuşlandırması halinde Rusya'nın durumu dengelemek için uygun adımları atacağını ve çeşitli seçenekler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus'tan gelen, "NATO'nun Polonya'ya nükleer silah konuşlandırması halinde Belarus, topraklarında bu silahlardan konuşlandırılması için Rusya'ya teklifte bulunacak" açıklamasını değerlendirmesi istendi.

Peskov, "Bizim için tehdit oluşturabilecek çeşitli türden silahların sınırlarımızın yakınlarına konuşlandırılmasının durumu dengelemek için uygun adımların atılmasını gerektireceği hiç kimse için bir sır değil. Burada çok çeşitli seçenekler mümkün" ifadelerini kullandı.

Bu arada Dmitriy Peskov, güvenlik garantileriyle tekliflere ABD'den henüz kayda değer bir yanıt almadıklarını belirtti. Bazı kaynaklara göre ABD'nin müzakereye hazır olduğunu duyduklarını kaydeden Peskov, "Sanırım bu olumlu bir faktör. Ancak henüz kayda değer bir yanıt almadık, bu nedenle değerlendirme yapmak için henüz erken" dedi.

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