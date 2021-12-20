Rusya'dan NATO'ya tehdit: Gereken adımları atarız

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, NATO'nun Polonya'ya nükleer silah konuşlandırması halinde Rusya'nın durumu dengelemek için uygun adımları atacağını ve çeşitli seçenekler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus'tan gelen, "NATO'nun Polonya'ya nükleer silah konuşlandırması halinde Belarus, topraklarında bu silahlardan konuşlandırılması için Rusya'ya teklifte bulunacak" açıklamasını değerlendirmesi istendi.

Peskov, "Bizim için tehdit oluşturabilecek çeşitli türden silahların sınırlarımızın yakınlarına konuşlandırılmasının durumu dengelemek için uygun adımların atılmasını gerektireceği hiç kimse için bir sır değil. Burada çok çeşitli seçenekler mümkün" ifadelerini kullandı.