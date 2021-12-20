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Yiğit Bulut'tan ekonomi mesajı: Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner

Yiğit Bulut'tan ekonomi mesajı: Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, doların 18 lirayı, euronun 20 lirayı aşması sonrası Türkiye ekonomisiyle ilgili "Misak-ı Milli" mesaj içerikli bir açıklama yaptı. Bulut'un bu açıklaması kısa sürede sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında yaşadığı tarihi değer kayıplarına ilişkin bir mesaj paylaştı.

"Küresel emperyal yapının Türk milletine saldırısı"
Ekonomide yaşanan tabloyu "Küresel emperyal yapının Türk milletine saldırısı" olarak niteleyen Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Küresel emperyal yapı büyük Türk milletine bu şekilde her alanda saldırmaya devam ederse, büyük Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner."

Sosyal medyanın gündemine oturdu
Dolar 18,21'le, euro 20,60'la altının gram fiyatı ise 1.051 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi sonrası Yiğit Bulut'un bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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