DSÖ'den korkutan Omicron mutasyonu açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonunun Delta mutasyonundan daha hızlı yayıldığını açıkladı.

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu dünyada hızla yayılmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron mutasyonunun Delta mutasyonundan daha hızlı yayıldığını aktararak, "Artık Omicron'un Delta mutasyonundan önemli ölçüde daha hızlı yayıldığına dair tutarlı kanıtlar var" dedi.

Kovid-19'a karşı aşılanmış veya daha önce Kovid-19'a yakalanmış kişilerde Omicron mutasyonunun yeniden enfeksiyona neden olduğunu belirten Ghebreyesus, aşılanmış veya enfekte olmuş kişilerde yeniden Kovid-19 semptomlarının gelişme ihtimalinin 'çok yüksek' olduğu uyarısında bulundu.

DSÖ'den Çin'e çağrı

Ghebreyesus ayrıca Çin'in Kovid-19'un kökeniyle ilgili veri ve bilgiler konusunda daha açık sözlü olması gerektiğini ifade ederek Kovid-19 salgını sırasında DSÖ'nün mevcut 2005 Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ndeki kural veya yükümlülük eksiklikleri nedeniyle 'birçok başarısızlık' olduğunu aktardı.

DSÖ Genel Direktörü, "Kökenleri öğrenene kadar devam etmeliyiz. Daha fazla zorlamamız gerekiyor. Çünkü gelecekte daha iyisini yapmak için bu sefer olanlardan ders almalıyız" şeklinde konuştu.