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Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim! Trabzon garanti gibi

Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim! Trabzon garanti gibi

Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranlarında değişim yaşandı. Trabzonspor'un yeri iyice sağlamlaştı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ise dibi gördü. Geçen hafta favoriler arasına giren Başakşehir ve bu hafta listeye eklenen Konyaspor'a bir hayli ihtimal verildi.

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Trabzonspor'un galip geldiği, üç büyüklerin kazanamadığı haftada şampiyonluk oranlarında büyük değişim yaşandı. Geçen hafta listeye giren sürpriz favori Başakşehir, Galatasaray'ı geride bıraktı, Beşiktaş'la oranı eşitledi.

Bu hafta Konyaspor'a da oran açıldı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı ise iyice azaldı.

Eski oranlar:

Trabzonspor: 1.28
Fenerbahçe: 6.75
Beşiktaş: 10.50
Başakşehir: 16.00
Galatasaray: 21.00
Yeni oranlar:

Trabzonspor: 1.18
Fenerbahçe: 9.50
Beşiktaş: 16.00
Konyaspor: 16.00
Başakşehir: 16.00
Galatasaray: 26.00

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