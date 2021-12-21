Dolar tepetaklak gitti! 21 Aralık piyasalarda son durum dolar, euro...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından piyasalarda şok düşüşler yaşandı. Açıklamalar öncesinde 18.36'nın üzerinde işlem gören Dolar/TL değer kaybederek 11.12 TL'ye kadar geriledi. 20 liraya ulaşan Euro/TL kuru da 12.55 lira seviyelerini kadar düştü. Tekrar yükselişe geçen dolar 13.80 liradan işlem görürken Euro da 16 lira kapısına dayandı.

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Dün 18 TL seviyesini aşarak rekor kıran Dolar/TL kabineden çıkan TL'yi özendirici önlemlerin ardından hızlı bir düşüş kaydetti. Dolar kuru salı günü sabah saatlerinde yüzde 1,6 yükselişle başladı ve sonrasında sert düşüş başladı. 11.12 liraya kadar düşen dolar, tekrar toparlandı ve 13.80 liranın üzerine çıktı, Euro ise 16 liraya doğru gidiyor. Piyasadaki oynaklık sürüyor.

12:00 itibariyle piyasalar: Dolar 13.80-14.08 bandında gidip geliyor. Saat 12.00 itibari ile dolar 13.85'den euro da 15.70'den işlem görüyor.

Saat 11:10 itibariyle piyasalar: Dolar tekrar 14 liranın üzerine çıktı. Euro ise 15.91 lirayı aşarak 16 liraya yöneldi. Borsa İstanbul'da ise düşüş yüzde 1.8'i geçti.

11:00 itibariyle piyasalar: Dolar saat 11.00 itibari ile 13.70 liranın üzerine çıkarken, euro da 15.51 lira seviyesinin üzerine çıktı. Borsa İstanbul'da ise yüzde 1.6'lık kayıp yaşanıyor.

10:00 itibari ile piyasalar: Dolarda hareketlilik devam ediyor. Şu sıralar dolar 12.18, euro da 13.73 liradan alıcı buluyor.

09:30 itibariyle piyasalar: Dolar aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. 09,30 itibari ile dolar 11.12, euro da 12.57 seviyesinde alıcı buluyor.

09:15 itibariyle piyasalar: Doların sert düşüşü sürüyor. Saat 09,15 itibari ile dolar 11.29, euro da 13.02 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar kurundaki düşüşe rağmen Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi ve 10 yıllık tahvil faizlerinde bir gerileme görülmedi.

"Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrasında 1 milyar dolar bozduruldu"



Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL mevduata 'kur farkı' sistemine kamu ve özel bütün bankaların dahil olabileceğini söyledi.

Çakar açıklamasında, "Cumhurbaşkanının açıklaması sonrasında şu ana kadar 1 milyar dolar bozduruldu." dedi.