BIST 1.955
DOLAR 12,93
EURO 14,62
ALTIN 772,96
HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul yine devre kesti! Sabahtan bu yana yüzde 5 düşüş yaşandı

Borsa İstanbul yine devre kesti! Sabahtan bu yana yüzde 5 düşüş yaşandı

Borsa İstanbul güne yükselişle başlamasına rağmen yönünü yeniden aşağı çevirdi. Borsa İstanbul'da başlayan satışlar hızlandı ve BİST100 endeksi yüzde 5 düşüşün ardından yine devre kesti.

Abone ol

Güne bankacılık hisselerindeki yükselişlerle başlayan Borsa İstanbul açılışın ardından başlayan satış dalgasıyla yine ve yeniden devre kesiciye uğradı ve işlemler durdu. 

Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi yüzde 4,95 düşüşle 1.954 puana geriledi. 

Bankacılık hisseleri dövize dayalı tahvillerin bankalar aracılığı ile alınacak satılacak olması nedeniyle pozitif ayrışıyor. Bankacılık endeksi yüzde 2,33 yükselişte.

Borsa İstanbul tararfından KAP'a yapılan duyuruda;

"Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Saat 11:56:08 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. 

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat  12:16:08'de tek fiyat emir toplama,  12:21:08'de eşleştirme yapılacak ve  12:26:08'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat  12:16:08'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve  12:26:08'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler  12:26:08'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. Birincil piyasa seansı 15:00'da bitirilecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat  12:26:08'de yeniden başlayacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Altın ve dolar çökecek dedi dediği çıktı! İslam Memiş bu daha fragman diyor
Altın ve dolar çökecek dedi dediği çıktı! İslam Memiş bu daha fragman diyor
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Benzin motorin ve LPG'ye zam gelmişti! 21 Aralık 2021 itibariyle zam iptal edildi
Benzin motorin ve LPG'ye zam gelmişti! 21 Aralık 2021 itibariyle zam iptal edildi
Dolar düştü benzin, LPG ve motorine gelen zam iptal edildi
Dolar düştü benzin, LPG ve motorine gelen zam iptal edildi
Altın yükselince imitasyona talep patladı! Bileziğin fiyatını duyan akın etti: Merakla bekliyoruz
Altın yükselince imitasyona talep patladı! Bileziğin fiyatını duyan akın etti: Merakla bekliyoruz
Bakan Nureddin Nebati'nden yeni düzenleme için flaş açıklama! Bankalar başlıyor
Bakan Nureddin Nebati'nden yeni düzenleme için flaş açıklama! Bankalar başlıyor
Malatya’da esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı
Malatya’da esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı
İstanbul'da fatura götürmek bahanesiyle gitti! Yaşlı kadını yakarak öldürdü: İçeriden inilti sesi duydum
İstanbul'da fatura götürmek bahanesiyle gitti! Yaşlı kadını yakarak öldürdü: İçeriden inilti sesi duydum
Simone Kaslowski kaç yaşında ailesi eşi ve çocukları kimdir?
Simone Kaslowski kaç yaşında ailesi eşi ve çocukları kimdir?
Dolardaki düşüş sonrası İTO'dan fiyatları acil güncelleyin çağrısı!
Dolardaki düşüş sonrası İTO'dan fiyatları acil güncelleyin çağrısı!