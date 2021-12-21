Altın ve dolar çökecek dedi dediği çıktı! İslam Memiş bu daha fragman diyor

İslam Memiş, doların 18 liranın, gram altının da 100 liranın üzerine çıktığı dakikalarda "hepsi çökecek!" paylaşımı yaptı. Akşam dolar ve gram altın çöktü. İslam Memiş bunun üzerine "Bu daha fragman" paylaşımı yaptı.

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İslam Memiş'in "dolar ve altın çökecek" öngörüsü üzerinden 12 saat geçmeden gerçek oldu. Dolar 18 lira seviyesinden 14.5 lira seviyesine gram altın da 1000 lira seviyesinden 855 lira seviyelerine kadar geriledi. İslam Memiş bunun üzerin "Bu fragman" deyip yarın için daha da düşebileceği mesajını verdi.

"Dolar ve altın çökecek" dedi

İslam Memiş doların 18 lira seviyesinde olduğu dakikalarda "Şimdi her şey zirve yapıyor, eyvallah. Ancak şunu da unutmamak gerek; Bilmediğimiz bir anda hepsi çökecek! O zaman da yüksekten maliyet yapanlarında durumu içler acısı olacak!" paylaşımı yaptı.

12 saat geçmeden dolar ve altın çöktü!

İslam Memiş'in öngörüsü üzerinden 12 saat geçmeden gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatlarıyla ilgili açıklamasının ardından kısa sürede gerçek oldu. Dolar 18 liranın üzerinden 14.50 seviyelerine gerilerken gram altın da 1000 lira seviyesinden 850 liralara kadar geriledi.

Bu daha fragman yarını izleyelim!

Bu çöküşün ardından Twitter hesabından "kıyım mı var?" diye soran İslam Memiş, "Bu fragman, yarını izleyelim" mesajını paylaştı. Memiş böylece, dolar ve altının yarın daha da düşeceği beklentisinde olduğu şeklinde algılandı.