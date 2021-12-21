Bakan Nureddin Nebati'nden yeni düzenleme için flaş açıklama! Bankalar başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni sistemi bugün saat 14.00'te duyuracaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Türk lirasına teşvik amaçlı dövize endeksli kur politikasının detayları belli oluyor...

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bankaların dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili işlemlere gün içinde başlayacağını bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.