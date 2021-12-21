Karabük'te ele geçirildi! 3.5 metre uzunluğunda: Üzerinde İbranice yazılar var

KARABÜK’te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde İbranice yazılı çeşitli figürlerin bulunduğu 3.5 metre uzunluğunda yılan derisi ele geçirildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli ilinden Karabük’e tarihi eser getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Ekipler Eskipazar- Karabük karayolu İmanlar Köyü mevkiinde içerisinde H.Y (52), R.T(61), M.K(24) isimli 3 şahsın bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde İbranice yazılı çeşitli figürler bulunan yaklaşık 3.5 metre uzunluğunda yılan derisi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Tarihi eser ve kültür varlıkları dahil olmak üzere sorumluluk bölgemizde meydana gelebilecek olan tüm kaçakçılık olaylarıyla etkin bir şekilde mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir” denildi.