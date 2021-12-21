Dolar düşüşüyle marketler fiyatları değiştirecek mi? Fatih Portakal da zamları sordu

Dolardaki sert yükselişler sonrası gider fiyatlarını gerekçe gösterilerek yapılan zamların doların yeniden 11-12 seviyelerini görmesi sonrası düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Marketlerdeki yükselişlerde indirim beklenirken süte yapılan 5 kuruşluk indirim tepki çekti.

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Türkiye 2021 yılının son aylarını dövizdeki kur yükselişi ve temel tüketim ürünlerine gelen zamlarla geçirdi.

Özellikle zincir marketlerde gözle görülür faiş fiyatlar vatandaşların tepkisini çekerken, kurdaki her yükseliş sonrası bu zamlar katlanarak arttı.

Uzmanların dolar kurundaki artıştan çok daha fazla oranda zam uygulandığı konusunda yaptıkları tespitler ve uyarılar bu artışların önüne geçmedi.

'Kur artışıyla gelen zamlar geri alınır mı?' sorusu

Kurlardaki dalgalanmanın önüne geçmek ve istikrarı sağlamak için hükümet harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda atılacak adımları açıkladı ve döviz kurlarında tarihi bir düşüş yaşandı.

Bu düşüş, kurların yükselişiyle birlikte yapılan zamların geri alınıp alınmayacağı sorusunu akıllara getirdi.

Sosyal medyada pek kullanıcı indirim beklentilerini söyleyen paylaşımlar yapmaya başladı. Eski FOX Tv Haber Spikeri gazeteci Fatih Portakal da bu isimler arasında yer aldı.

1 litre süte 5 kuruş indirim geldi

Akaryakıt sektöründe fiyat düşürüleceği yönünde resmi açıklama yapılırken, perakende sektöründe de bazı adımlar atıldı. Marketlerde ürünlerin etiketleri değişti.

Bazı marketlerde kur artışlarıyla 1'er 2'şer lira zam yapılarak fiyatı 8,95'e kadar çıkan 1 litre süte 5 kuruş indirim yapılarak fiyat 8,90'a çekildi.