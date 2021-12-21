AK Parti'li Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na dolar göndermesi: Saat 11’de geliyorum

Dolar kurundaki sert düşüşün ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan bir göndermede bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından TL mevduatları için atılacak yeni adımları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurunda sert düşüş yaşandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ise kurdaki sert düşüşün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Hamza Dağ, Merkez Bankası ve TÜİK'e baskın yapmakla suçlanan ve attığı tweetlerle bu durumu paylaşan Kılıçdaroğlu'na döviz büroları üzerinden gönderme yaptı.

"Saat 11'de geliyorum"

Dağ sosyal medya hesabından, "Dövizdeki düşüşten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni tweet: Döviz bürosundan doların yükselmesini istedim, cevap vermediler. Saat 11'de geliyorum" ifadelerini kullandı.

İşte alınan yeni kararlar

- Kur getirisi bankadaki TL varlığın mevduat kazancından yüksekse fark ödenecek.

- Stopaj vergisinden muaf tutulacak.

- İhracatçılara Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.

- BES'te devlet katkısı yüzde 30'a çıkacak.

- Devlet içi borçlanma senetlerinde sıfır stopaj olacak.

- İhracat ve sanayi için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim.

- KDV'de yeni düzenleme.

- Yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılacak.

TL mevduatına kur farkı nasıl olacak?

Örnek hesaplama

- 100.000 bin TL'lik dövize endeksli hesap.

- 1 aylık örnek getiri: 2 bin TL.

- 102 bin TL alınacak.

1 aylık örnek döviz getirisi 3 bin TL. (Fark bin TL)

103 bin TL alınacak.