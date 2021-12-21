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Hande Fırat yazdı! Bugünden itibaren 1400 ilaca yüzde 50'ye kadar zam yapılacak

Hande Fırat yazdı! Bugünden itibaren 1400 ilaca yüzde 50'ye kadar zam yapılacak

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ile ilaç fiyatlarının neden arttığını konuştu. Fırat, "Bugünden itibaren 1400 ilaçta yüzde 2 ile yüzde 50’ye varan oranda değişen zam olacak, 700 ilaçta ise indirim" dedi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Fırat, bugün kaleme aldığı yazısında "Bugünden itibaren 1400 ilaçta yüzde 2 ile yüzde 50’ye varan oranda değişen zam olacak, 700 ilaçta ise indirim1400 ilaçtaki zammın gerekçesi kur nedeniyle artan ham madde fiyatları. Üretici firmalar, 'Bu artışla üretim yapamayız' dediler. 700 kalemde düşüşün nedeni ise jeneriğinin üretilmiş olması" dedi.

Şubat zammı ne kadar olacak?

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ile ilaç fiyatlarındaki fiyat artışını değerlendirdiğini belirten Fırat:

"Sağlık Bakanlığı her yıl şubat ayında bir önceki yılın Euro ortalamasını alıyor. 2021 yılının şu anki Euro ortalaması 10.38 TL. Şubat ayına kadar 10.60 olacağı hesaplanıyor. Bakanlık bu ortalamanın yüzde 60’ını baz alıyor. Yani 10.60’dan hesap edersek 6 lira 36 kuruş ediyor. Bu da yaklaşık yüzde 38 zam demek. Kısacası kura göre yapılacak güncelleme ile gelecek en fazla zam oranı yüzde 38. İçinde bulunduğumuz durumu düşünürsek iğneden ipliğe her ürüne zam gelirken, bu da vatandaşın cebini vuracak. Bu nedenle de hem kısa vadede hem de uzun vadede atılması gereken adımlar var."

Hastanelerde sıkıntı olur mu?
Kurdaki artışın hastanelerin ihtiyaçlarını da vurduğunu belirten Fırat, Ercanlı'nın, “Bakanlık, malzeme getiren firmalarla görüşmeli. Kurdan dolayı alım yapamayanlar var” sözlerine dikkat çekti.

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