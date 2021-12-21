BIST 2.056
DOLAR 12,26
EURO 13,83
ALTIN 690,89
HABER /  MAGAZİN

Sanatçı Murat Gözgü’nün yapım şirketinden hayranlarına duyuru

Sanatçı Murat Gözgü’nün yapım şirketinden hayranlarına duyuru

“Utanmadın Giderken” adlı, şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken isim olan Murat Gözgü'nü okurlarımız için derledik!

Abone ol

Word Top Music Popnable.com’ da Uluslararası Güvenilirlik Sertifikasına Sahip’ Siteden Alınan İstatistikler Doğrultusunda, 

“Tüm Dijital Müzik Platformları” baz alarak yapılan araştırmada ise, Türkiye'de ilk yüz şarkının içerisinde:

 Top 40 en iyilerde  29. Sırada yer aldı.  Sanatçı, Aylardır en  yüksek izlenme ve dinlenme ile zirveyi emin adımlarla ilerlemektedir.

Murat Gözgü, 1 Kasım 1983 Siirt doğumlu müzisyendir. Güneydoğu kökenli geniş bir ailenin en büyük çocuğu olsa da İstanbul’da hayatını sürdürmektedir. Bundan dolayı doğu ile batı sentezini başarıyla kendi eserlerine uyarlayan Sanatçı, kendine özgü tarzı ve yorumu ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

Magazin dünyasından uzak ve sade bir Yaşam süren Sanatçı, Evli ve 2 çocuk babası mütevazi bir insan olarak bilinmektedir. Haber muhabirlilerimizin MGM Müzik  Yapımcısı Azad Üzüm'le görüşüp sanatçısı hakkında, alınan bilgiler doğrultusunda, yeni eserin en yakın tarihi ocak ayı sonrasında düşünüldüğünü; Çok fazla proje olduğunu, özellikle Murat Gözgü için bir çok diziden şarkı teklifleri geldiğini, bunlarla ilgili görüşmelerin hala sürdüğünü, bu durumdan çok memnun olduğunu ifade etmiştir. 

Yapımcı Azad Üzüm’ ise son olarak 15 yılı aşkın süredir bu piyasanın içerisindeyim dedi ve ekledi, böyle içtenlikle okuyabilen, nadir ses’ e sahip sanatçıların her zaman gelmediği,  önümüzdeki yıllarda yurt içi ve yurtdışı konserleri olacağını belirtti.

Haber' Kulislerinden edinilen bilgilere göre ise yakın bir zamanda bir kaç eseri daha yayınlanacak olan Murat Gözgü, 2022 yılını kendi eserleri ve video klip çalışmalarıyla epey ses getirecek gibi görünüyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Türk ürünlerine şok! Rusya 70 ton meyvenin girişini yasakladı
Türk ürünlerine şok! Rusya 70 ton meyvenin girişini yasakladı
Sezai Aydın çocukları kaç tane oğlu Arda Aydın kimdir?
Sezai Aydın çocukları kaç tane oğlu Arda Aydın kimdir?
Ekonomistler yeni finansal alternatifler için ne dedi? Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken yorum
Ekonomistler yeni finansal alternatifler için ne dedi? Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken yorum
Resmi Gazete'de 2022 yılı vergi, harç ve ceza tarifesi yayınlandı
Resmi Gazete'de 2022 yılı vergi, harç ve ceza tarifesi yayınlandı
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi
BDDK'dan suç duyurusu: Kurdaki olumlu seyri manipüle etmeye çalışanlar var
BDDK'dan suç duyurusu: Kurdaki olumlu seyri manipüle etmeye çalışanlar var
Dünya Sağlık Örgütü'ndan 'Omicron' açıklaması: Kanıtlar var daha hızlı yayılıyor
Dünya Sağlık Örgütü'ndan 'Omicron' açıklaması: Kanıtlar var daha hızlı yayılıyor
Feci kaza! Önce kaldırıma çıktı ardından duvara çarptı
Feci kaza! Önce kaldırıma çıktı ardından duvara çarptı