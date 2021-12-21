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BDDK'dan suç duyurusu: Kurdaki olumlu seyri manipüle etmeye çalışanlar var

BDDK'dan suç duyurusu: Kurdaki olumlu seyri manipüle etmeye çalışanlar var

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

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BDDK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğunun gözlendiği belirtildi.

Söz konusu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı vurgulanan paylaşımda, "Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir." denildi.

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