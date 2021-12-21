Gram altın 1065 lirayı görmüştü! Altın fiyatları çakıldı uzmanlar sürecek diyor
Dün 1065 TL seviyesine yükselen gram altın resmen çakıldı. Saat 21.00 itibariyle gram altın 749 liraya indi. Para piyasası uzmanları altın fiyatlarıyla ilgili görüşlerini açıkladı.
Bankalardaki Türk lirası mevduatlarına döviz güvencesi gelmesiyle birlikte para piyasalarında eşi benzeri görülmemiş düşüşler yaşanıyor. Bin lirayı aşarak tarihi rekor kıran altın fiyatları 24 saat için de bu kez değer kaybetme açısından rekor kırdı.
Erdoğan'ın konuşmasının ardından döviz kurlarında meydana gelen sert düşüş, altın fiyatlarında da etkili oldu.
Bir süredir devam eden kurdaki hareketlilik sonucu gün içinde tarihi rekor kırarak, 1065 seviyesine kadar yükselen gram altın hızla düşüşe geçti.
Gram altın güne 777 lira seviyesinden başladı. İşte son rakamlar:
Gram: 747,68
Çeyrek: 1.323,00