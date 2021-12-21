Gram altın 1065 lirayı görmüştü! Altın fiyatları çakıldı uzmanlar sürecek diyor

Bankalardaki Türk lirası mevduatlarına döviz güvencesi gelmesiyle birlikte para piyasalarında eşi benzeri görülmemiş düşüşler yaşanıyor. Bin lirayı aşarak tarihi rekor kıran altın fiyatları 24 saat için de bu kez değer kaybetme açısından rekor kırdı.