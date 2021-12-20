Peki sistem nasıl işleyecek? Bankalar Birliği Başkanı açıkladı

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar sisteminin detaylarını açıkladı. Çakar, sisteme hem kamu hem de özel bankaların dahil olacağını ve mevduatların istenilen vadede olabileceğini söyledi.

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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni sistemi anlattı. Çakar, sistemle ilgili hazırlık yapıldığını ve vatandaşların özel ve kamu istediği bankada bu işlemi yapabileceklerini söyledi.

Alparslan Çakar, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Çakar, yeni sistemin ayrıntılarını şu sözlerle anlattı;

"Kübra Hanım yarın siz bizim şubemize geldiğinizde sizin 100 bin dolarınız olmuş olsun. Siz bunu getirip bugün itibariyle bozmak istediğinizde bu bir ürün ve biz size bir vade veririz ya da siz tercih edeceksiniz. O vade sonuna gelindiğinde kur hangi seviyedeyse biz o günkü kurdan değerlendiriyor olacağız.

Şunu söyleyeyim bazı alt detaylar henüz gerçekleşmiş değil. Yarın itibariyle vatandaşlarımız geldiğinde biz onlara ürünün tüm detaylarını sunuyor olmuş olacağız. Bu sisteme özel ve tüm kamu bankaları isteyenler dahil olabilecek. Sonuçta bu müşterinin isteği konusunda vereceği karar. Parası hangi bankadaysa gidip bu ürünü tercih edebilir.

1 milyar dolar bozduruldu

Vade sonundaki Faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesindeki paranızın geldiği nokta hangisi yüksekse onu alacaksınız. Yabancı para mevduatınız bozdunuz bugünkü kurdan yine belli bir vadeyle o ürünü aldınız. O ürünün vade tarihindeki kur bugünkü kur ya da o zamanki kur hangisi yüksekse o zamanki kurdan paranızı alırsınız

Bu gece bozduranların bir kaybı olur mu? Yarın sabah TL'si olacak. Gelip o ürünü almak isteyenler imkandan yararlanma şansına her zaman sahip. En son 1 milyar dolar civarında bir para bozduruldu Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra şu ana kadar."