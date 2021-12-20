Mersin Erdemli'de karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde araçları kara saplanınca yolda mahsur kalan 4 kişi yaklaşık 4 saat sonra kurtarıldı.Abone ol
MERSİN'in Erdemli ilçesi Toros Mahallesinden Sorgun Mahallesi'ne gitmek için yola çıkan 4 kişi Değirmen Başı yakınlarında araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından mahsur kalan kişilere ulaştı.
Mahsur kalan 4 kişinin aracı ekiplerin çalışmasıyla saplandığı yerden çıkarıldı.
Herhangi bir sağlık sorunları bulunmayan kişilerin yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.