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Mersin Erdemli'de karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Mersin Erdemli'de karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde araçları kara saplanınca yolda mahsur kalan 4 kişi yaklaşık 4 saat sonra kurtarıldı.

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MERSİN'in Erdemli ilçesi Toros Mahallesinden Sorgun Mahallesi'ne gitmek için yola çıkan 4 kişi Değirmen Başı yakınlarında araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından mahsur kalan kişilere ulaştı.

Mahsur kalan 4 kişinin aracı ekiplerin çalışmasıyla saplandığı yerden çıkarıldı.

Herhangi bir sağlık sorunları bulunmayan kişilerin yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.

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