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Toyota parça tedarik problemi nedeniyle Japonya içi üretimini geçici durduracak

Toyota parça tedarik problemi nedeniyle Japonya içi üretimini geçici durduracak

Toyota Motor, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu gelecek ay Japonya'daki 5 tesisindeki üretimi durduracak.

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Kovid-19 vakalarının artış eğiliminin sürdüğü ülkelerde yedek parça fabrikalarının işletilememesi ile küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı üretici firmaları zor duruma düşürüyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Takaoka, Yoşiwara, İnabe, Fujimatsu ve Nagakusa tesislerinde toplamda 7 üretim bandı Ocak 2022'de geçici olarak durduracak.

Parça ve çip tedarik sıkıntısı kaynaklı uygulama, Harrier ve RAV4 model araçlar dahil toplamda 20 bin araç imalatını geciktirecek.

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