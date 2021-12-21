Sezai Aydın eşi Fatma Çiğdem Aydın kimdir öldü mü?

Birçok film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Sezai Aydın 69 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sezai Aydın'ın ölümünün ardından hayatı da merak konusu oldu. Arda Aydın adında bir oğlu olan Sezai Aydın'ın psikolog olan eşi Fatma Çiğdem Aydın'da kasım ayında koronavirüsten ölmüştü.Abone ol
"John Rambo", "Rocky Balboa" ve "Fred Çakmaktaş" gibi karakteri seslendiren, birçok sinema filmi, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan başarılı isim Sezai Aydın 69 yaşında öldü. Kalp yetmezliği nedeniyle ölen Sezai Aydın'ın vefat haberi sanatçı dostlarını ve ailesini yıktı. Geçtiğimiz kasım ayında eşi Psikolog Fatma Çiğdem Aydın'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Sezai Aydın'ın ölümü ile hayatı meral konusu oldu. Bir kez evlilik yaptığı bilinen Sezai Aydın'ın Arda Aydın adında tiyatro oyuncusu olan bir oğlu vardır. Peki Sezai Aydın dizileri, filmleri ve seslendirmeleri nedir?
Usta oyuncu Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Özel Afiyet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.. Oğlu Arda Aydın, " 20 gündür hastanedeydi. Corona virüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti ' dedi.
Eşini de kaybetmişti: Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.
Sezai Aydın ile eşi Fatma Çiğdem Aydın
Sezai Aydın kimdir: 15 Şubat 1952 doğumlu Sezai Aydın Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan Aydın, bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programının sunuculuğunu üstlendi. Usta sanatçı yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini başarıyla yürüttü.
Nekrassov : Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012
Buluşma Yeri : Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007
Tekrar Çal, Sam : Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Seni Seviyorum : William Douglas - Tiyatrokare - 2005
Hadi Öldürsene Canikom : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004
Dosya : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000
Lüküs Hayat : Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
Tatlı Çarşamba : Murıel Resnık
Filmleri
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000
Kurtlar Vadisi Gladio - 2009
Diziler
Koca Koca Yalanlar - Rıza - 2018
Altınsoylar - Mülayim Altınsoy - 2016
Gönül İşleri - Muzaffer - 2014
Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013
Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012
Çocukluk Günleri - 2009
Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu: Mahalle Berberi - 2009
Gece Gündüz - 2008
Hakkını Helal Et - Konuk Oyuncu-2008
Sessiz Gemiler - 2007
Gizli Patron - 2006
Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005
Beni Bekledinse - 2004
Serseri - 2003
Kınalı Kar - 2002
İç Güveyi Billy - 1999
Örümcek - 1998
Kanal Yumuşak G - 1998
Yeni Bir Yıldız - 1997
Umut - 1997
Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993
Kaynanalar - 1974
Aşk Bir Hayal - Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca
Seslendirmeleri
Peter Pan Kaptan Hook
Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş karakteri (Çizgi film)
Cosby Show dizisinde Bill Cosby karakteri
Obelix (Hopdediks)
Sylvester Stallone
Ayı Yogi (Çizgi film)
Robert de Niro
Al Pacino
Red Kit'teki Joe Dalton karakteri (Çizgi film)
İnanılmaz Aile Edna
Shrek Sonsuza Dek Mutlu
Testere 4,5,6,7 John Kramer