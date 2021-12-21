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Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi

Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi

Olumsuz hava deniz seferlerini vurdu. İDO ve BUDO'dan yapılan açıklamaya göre birçok sefer iptal edildi.

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 İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri  olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;

İDO

07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy  

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

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