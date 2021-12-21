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2022 yılı için ÖTV indirimli engelli araç alım limiti 450 bin lira oldu

2022 yılı için ÖTV indirimli engelli araç alım limiti 450 bin lira oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; ÖTV indirimli engelli araç alımlarında uygulanan matrah, 330 bin 800 liradan 450 bin 500 liraya yükseltildi. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek yeniden değerleme oranı yüzde 36 oldu.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre; ÖTV indirimli engelli araç alımlarında uygulanan matrah, 2022 yılında geçerli olmak üzere 330 bin 800 liradan 450 bin 500 liraya yükseltildi.

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek yeniden değerleme oranı yüzde 36,18 olarak gerçekleşti.

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