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Melek Mosso kimdir kaç yaşında Melek Mosso sevgilisi kimdir?

Melek Mosso kimdir kaç yaşında Melek Mosso sevgilisi kimdir?

Kendine has tarzı ile seslendirdiği şarkıları çok konuşulan Melek Mosso'nun Kirpiklerin klibinde rol alan Serkan Sağdıç ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Hayranlarını sevindiren bu gelişmenin ardından Melek Mosso'nun hayatı ve sevgilisi merak konusu oldu. Aynı zamanda müzik öğretmeni olan Melek Mosso'nun gerçek adı Melek Davarıcı'dır ve aslen Kayserilidir.

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Söylediği şarkılar ile konuşulan şarkıcı Melek Mosso'nun sevgilisi klibinde oynayan Serkan Sağdıç çıktı. Hayranlarını sevindiren bu güzel gelişmenin ardından Melek Mosso'nun sevgilisi merak konusu oldu. Aynı zamanda müzik öğretmeni olan Melek Mosso'nun gerçek adı Melek Davarıcı'dır. Aslen Kayserili olan Melek Mosso 32 yaşında. 9 yaşında bağlama çalarak müziğe başlayan Melek Mosso'nun sevgilisi Serkan Sağdıç kimdir?

Melek Mosso, yeni şarkısı “Kirpiklerin”e çektiği klibi geçen cuma yayınlandı. Klipte Serkan Sağdıç’la birlikte kamera karşısına geçen Mosso’nun, yakışıklı oyuncuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili ilk kez önceki akşam Kuruçeşme’deki bir mekanda görüntülendi.

Ünlü şarkıcı Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi ‘Davarcı’dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve ‘gittikçe hızlanarak’ anlamına gelen ‘Mosso’ kelimesinden geliyor.

Melek Mosso, 9 yaşında bağlama çalmaya başlayarak müziğe başladı. Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenimine devam etti. Yan flütle şarkı söylemeyi sürdürüyor. Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını yakaladı. ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katıldı. 2018 yılında Youtube kanalında Yıldız Tilbe’ye ait ‘Vursalar Ölemem’ şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.

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