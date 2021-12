'Ucuz et kampanyası'nda iki marketin vurgunu! Hem tüketici hem devlet dolandırıldı

Hükümetin 2017'de başlattığı "zincir marketler aracılığıyla ucuz et satışı" projesini istismar eden iki zincir marketin vurgun yaptığı ortaya çıktı. Gazeteci Tolga Şardan, tüketici ve devletin nasıl kandırıldığını yazdı

Hükümetin bu uygulaması, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Et ve Süt Kurumu (ESK) üzerinden yürütüldü. ESK; kendisine ait kaliteli et ve et ürünlerini ucuz fiyat üzerinden halka ulaştırmayı hedefledi.

Hükümetin ESK üzerinden başlattığı projede ilk olarak iki büyük market zinciri yer aldı. Daha sonra üçüncü market zinciri kampanyaya katılan zincir market oldu.

Projeye göre ESK, tüketicinin daha kaliteli beslenmesini sağlamak amacıyla kesilmiş erkek sığır etlerini karkas yani bütün ve löp et halinde zincir marketlere teslimatı yapacak ve market zincirleri de bu etleri kıyma ve kuşbaşı haline getirip özel ambalaj ve ESK markasıyla halka ulaştıracaktı.

Bu kapsamda öncül durumdaki market zincirlerinin kendilerine ait et parçalama ve üretim tesisleri olmaması nedeniyle ESK, erkek sığır etlerinin her iki zincir marketin anlaşmalı olduğu tedarikçi firmalara teslim etmeye başladı.

Tedarikçiler – ki bu firmalar da belli – kendilerine gönderilen karkas ve löp erkek sığır etlerini zincir marketlerin talebine göre ön işlemden geçirip marketlere gönderdi.

Üçüncü market zinciri için uygulama değişikliği vardı. Zira firmanın kendisine ait et işleme tesisleri olması nedeniyle ESK, etleri doğrudan market zincirine teslim etti.

İddialar

Projenin uygulama safhasında yaşananlar pes dedirtti. Tüketiciyi isyan ettiren yolsuzlukları ve usulsüzlükleri, T24 yazarı Tolga Şardan yazısında paylaştı.

* Market zincirlerinin proje kapsamında ESK'dan aldıkları kaliteli erkek sığır etlerini kendi üretimlerinde kullanıp iç piyasadan sağladıkları kalitesiz etleri proje kapsamında tüketiciye sundukları,

* Tedarikçiler tarafından zincir marketler için üretilen kıymada yağ oranlarının çok yüksek olduğu, bu durumun yürürlükteki gıda mevzuatına aykırı olduğu, kıymanın üretiminde hayvanın en kötü kısımlarının kullanıldığı,

* Proje kapsamında zincir marketler için tedarikçilere ESK'nın teslim ettiği etlerin "ucuz et satışı projesi" çerçevesinde kullanmayıp ucuz fiyattan aldıkları etleri "piyasa fiyatları"ndan üçüncü kişilere sattıkları ve haksız kazanç elde ettikleri,

* Tedarikçilere ESK tarafından erkek sığır etleri teslim edildiği halde iç piyasadan sağlanan daha ucuz olan "dişi sığır" etlerinden kıyma yapıldığı şeklindeydi.