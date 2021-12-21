Bursa’da erkek arkadaşına teknede önünde diz çöküp evlenme teklif etti
Bursa’da 5 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşına hayatının sürprizini hazırlayan genç kadın, denizin ortasında teknede meşaleler eşliğinde diz çöküp evlenme teklif etti.
Bursa’da bir tekstil fabrikasında üretim planlama uzmanı olarak görev yapan 22 yaşındaki Nilay Bay, bir servis şirketinde genel müdürlük yapan 25 yaşındaki Muratcan Sarı ile 6 öy önce tanıştı.
Sarı'yı tanıyınca kafasındaki evlilik hakkındaki tüm olumsuz düşüncelerden kurtulan Nilay Bay, kendisi gibi fanatik Galatasaray taraftarı olan erkek arkadaşına maç sırasında evlenme teklif etmeyi planladı. Bunun üzerine bir kaç taraftar grubuna mail attı, ancak geri dönüş olmayınca hayali yarım kaldı.
Daha sonra internet üzerinden bir uygulamadan organizasyon şirketleri ile görüşen Bay, erkek arkadaşına denizin ortasında tekne üzerinde evlilik teklifi etmeye karar verdi.
Organizasyon şirketini arayıp günü kararlaştıran Bay, daha sonra takacakları yüzükleri seçip sürpriz gününü beklemeye başladı.