BIST 2.021
DOLAR 13,22
EURO 14,90
ALTIN 741,23

Bursa’da erkek arkadaşına teknede önünde diz çöküp evlenme teklif etti

İhlas Haber Ajansı
Bursa’da erkek arkadaşına teknede önünde diz çöküp evlenme teklif etti

Bursa’da 5 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşına hayatının sürprizini hazırlayan genç kadın, denizin ortasında teknede meşaleler eşliğinde diz çöküp evlenme teklif etti.

Bursa’da erkek arkadaşına teknede önünde diz çöküp evlenme teklif etti

Bursa’da bir tekstil fabrikasında üretim planlama uzmanı olarak görev yapan 22 yaşındaki Nilay Bay, bir servis şirketinde genel müdürlük yapan 25 yaşındaki Muratcan Sarı ile 6 öy önce tanıştı. 

18
Bursa’da erkek arkadaşına teknede önünde diz çöküp evlenme teklif etti

Sarı'yı tanıyınca kafasındaki evlilik hakkındaki tüm olumsuz düşüncelerden kurtulan Nilay Bay, kendisi gibi fanatik Galatasaray taraftarı olan erkek arkadaşına maç sırasında evlenme teklif etmeyi planladı. Bunun üzerine bir kaç taraftar grubuna mail attı, ancak geri dönüş olmayınca hayali yarım kaldı.

28
Bursa’da erkek arkadaşına teknede önünde diz çöküp evlenme teklif etti

Daha sonra internet üzerinden bir uygulamadan organizasyon şirketleri ile görüşen Bay, erkek arkadaşına denizin ortasında tekne üzerinde evlilik teklifi etmeye karar verdi. 

38
Bursa’da erkek arkadaşına teknede önünde diz çöküp evlenme teklif etti

Organizasyon şirketini arayıp günü kararlaştıran Bay, daha sonra takacakları yüzükleri seçip sürpriz gününü beklemeye başladı.

48