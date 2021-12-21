Bursa’da erkek arkadaşına teknede önünde diz çöküp evlenme teklif etti

Sarı'yı tanıyınca kafasındaki evlilik hakkındaki tüm olumsuz düşüncelerden kurtulan Nilay Bay, kendisi gibi fanatik Galatasaray taraftarı olan erkek arkadaşına maç sırasında evlenme teklif etmeyi planladı. Bunun üzerine bir kaç taraftar grubuna mail attı, ancak geri dönüş olmayınca hayali yarım kaldı.