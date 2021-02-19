Şarkıcı Yudum kimdir aslen nereli kiminle evli ve çocukları kim?

Yudum kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Yudum'un kocası kim, kaç çocuğu var soruları merak konusu oldu. Sevilen türkücü Yudum 1978 doğumlu ve aslen Erzincanlı. Dedesi ise Halk Ozanı Enver Tatar. Peki Yudum'un eşi kimdir, kaç çocuğu vardır? Yudum'un kocası Erol Koral’dır. Karen Asel isminde bir kızı vardır.

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Yudum kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi Erol Koral kimdir soruları merak konusu oldu. Demet ve Alişan ile programının bugünkü konuğu sevilen türkücü Yudum oldu. İşte Yudum'un bilinmeyenlerini, hayatını kocası Erol Koral'ı ve kızı Karen Asel

Yudum kimdir: 1978 doğumlu sanatçı Yudumun dedesi Halk Ozanı Enver Tatar’dır. Baba tarafından aslen Ardahan, anne tarafından ise aslen Erzincan’lıdır. Ardahan doğumlu sanatçı 6 aylık iken ailesi İstanbul’a göç etmiştir.

Müzisyen bir aileden olan Yudum’un dedesi babası ve ailenin tüm bireyleri en az bir enstrüman çalmakta aynı zaman seslendirmektedir.

Henüz 6 yaşında iken eğitim almaya başlamadan bağlama çalmaya başlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

11 yaşında iken İstanbul Gülhane’de ses yarışmasına katılmış ve kazanarak Altın Lale ödülünün sahibi olmuştur. Ortaokul ve Lise eğitiminde İTÜ’de tamamlamıştır. İlk müzik dünyasına Nejat Alp’e ait olan Nerdesin isimli şarkıya düet yaparak adım atmıştır. Ardından Ulus Müzik ile anlaşmış ve profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. 1998 senesinde ilk albümü Bir Yudum Sevgi ile 350 Bin satış rakamına ulaşmıştır. Daha sonra 2000’de Yaban Gülü, 2003’te Yollar Hasta Ben Yorgunum, 2007’de Türlü Türlü, 2009’da Haber Saldım, Cumartesi ve Yetmedi albümleri ile ciddi bir müzik sever kitlesine ulaşmıştır.

2001 yılında İstanbul Avcılarda T.C Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Yudum Müzik Merkezini kurmuştur. Ayrıca Küçükçekmece Özel Yudum Müzik Merkesi şubesi açmıştır.

Haliç Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapmıştır. İlerleyen dönemlerde müzik alanında akademik kariyer yapmak istemektedir.

Eşi Erol Koral’dır. Bu evliliğinden 2013 doğumlu Karen Asel isminde bir kızı vardır.