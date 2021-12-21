Doları düşüren Türk lirası teşvik paketinde ne var? 10 maddede TL teşvik paketi!

TL mevduatına kur farkı

"İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak."