Bedia Ener aslen nereli kaç yaşında Bedia Ener dizileri ve filmleri

Yaprak Dökümü dizisinin Reyyan Hanım'ı usta oyuncu ve ses sanatçısı Bedia Ener kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi soruları merak konusu oldu. Birçok dizi, sinema filminde yer alan oyuncu Bedia Ener son olarak Ada Masalı dizisinde rol aldı. Peki Bedia Ener evli mi, eşi var mı?

Şimdilerde Ada Masalı dizisinde rol alan başarılı oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener'in hayatı merak konusu oldu. 67 yaşında olan Bedia Ener, aslen Uşaklı. Peki Bedia Ener evli mi, eşi ve çocuğu var mı?

Bedia Ener kimdir:

Bedia Ener, 15 Haziran 1954 tarihinde Uşak’da doğmuştur. 1968 yılında, Bakırköy Halkevi’nde oyunculukla sanat hayatına başladı. 1970 yılında şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı.

Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Bedia Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. Kameralar karşısına ilk kez 1982 yılında İffet isimli sinema filmi ile geçen Bedia Ener, bugüne kadar pek çok dizi ve sinema filminde rol almış ve seslendirme yapmıştır.

Bedia Ener, birçok tiyatro oyununda yer almıştır.

Bedia Ener, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Hacı Anne karakterine hayat vermektedir. Bedia Ener, 1.63 metre boyunda, 72 kilo ve İkizler burcudur.

Bedia Ener'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Canevim (Hacı Anne) (TV Dizisi)

2018 – İyi Oyun (Adile) (Sinema Filmi)

2018 – Küçük Bir Rica (Jean Smart Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2018 – Kitap Kulübü (Candice Bergen Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2018 – Deadpool 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2017 – şehrin Efendileri (Sinema Filmi)

2017 – İsimsizler (Fatih in Annesi) (TV Dizisi)

2017 – Phantom Thread (Lesley Manville Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2017 – Karanlığın Elli Tonu (Marcia Gay Harden Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2017 – Doğu Ekspresinde Cinayet (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2017 – Dostlar Mahallesi (Behiye Hala) (TV Dizisi)

2017 – Cenaze İşleri (Rukiye) (Sinema Filmi)

2016 – İyi Adamlar (Lois Smith Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2016 – Çifte Saadet (Hüsniye Almaz) (TV Dizisi)

2016 – My Dead Boyfriend (Viola Harris Seslendirmesi)

2016 – Kung Fu Panda 3 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2016 – Deadpool (Leslie Uggams Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2016 – Benim Çılgın Düğünüm 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2016 – Bad Santa 2 (Kathy Bates Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2015 – Ölümsüz Aşk (Ellen Burstyn Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2015- Çılgın Dostlar 4: Korkak Kahraman (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2015 – Son Çıkış (Müjgan) (TV Dizisi)

2015 – Labirent: Alev Deneyleri (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi) 2015 – Grinin Elli Tonu (Mrs.Crey Seslendirme) (Sinema Filmi) (Sinema Filmi)

2015 – Azazil 2: Büyü (Vahide) (Sinema Filmi)

2015 – Adana İşi (Cemile) (Sinema Filmi)

2014 – Yolculuk (Sinema Filmi)

2014 – Malefiz (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Liseli Polisler 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Kara Para Aşk (Fatma ) (TV Dizisi)

2014 – Asla Vazgeçme (Sinema Filmi)

2013 – Zamanda Aşk (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2013 – Sürgün İnek (Sariye) (Sinema Filmi)

2013 – 2015 – Küçük Kıyamet (TV Dizisi)

2013 – Korkunç Bir Film 5 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2013 – Hızır Ekip (Ayşe) (TV Dizisi)

2013 – Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakala… (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2013 – Arı Maya (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 – İyi Olan Kazansın (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 – Otel Transylvania (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 – Evlerden Biri (Hediye) (TV Dizisi)

2012 – Canım Benim (TV Dizisi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (TV Dizisi)

2011 – Tövbeler Tövbesi (Remziye) (TV Dizisi)

2011 – Harry Potter ve Ölüm Yadigarla… (Minerva Mcgonagall Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 – Güzel Günler Göreceğiz (Figen’in Annesi) (Sinema Filmi)

2011 – Eş Ruhumun Eş Zamanı (Sinema Filmi)

2011 – Devrimden Sonra (İşçinin Eşi) (Sinema Filmi)

2011 – Afacan ve Kurbağa Surat (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Meraklı Komşu) (Sinema Filmi)

2009 – Pıtırcık (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Hırçın Kız Kadife (Kadife) (TV Filmi)

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi (Dumrul un Annesi) (Sinema Filmi)

2008 – Mürekkep Yürek (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Madagaskar 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Kendi Okulumuza Doğru (Hüsniye Teyze) (TV Dizisi)

2008 – Harry Potter ve Melez Prens (Minerva Mcgonagall Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Harry Potter ve Zümrüdüanka Yo… (Minerva Mcgonagall Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Büyük Hazine: Sırlar Kitabı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 – Yeşeren Düşler (Ayşe Akbaş) (TV Dizisi)

2006 – 2010 – Yaprak Dökümü (Neyyir Hanım ) (TV Dizisi)

2006 – Alacakaranlık (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 – Kırık Kanatlar (Bölüm Oyuncusu-Oğlunu Arayan Anne) (TV Dizisi)

2005 – Harry Potter ve Ateş Kadehi (Minerva Mcgonagall Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 – Beşinci Boyut (TV Dizisi)

2004 – Kadın Avcıları (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 – Harry Potter ve Azkaban Tutsağ… (Minerva Mcgonagall Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 – Efsane (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 – 2007 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2003 – şarkılar Seni Söyler (İkbal) (TV Dizisi)

2003 – Çılgın Cuma (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 – Zor Seçim (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 – Mustafa Hakkında Herşey (Fikret’in Annesi) (Sinema Filmi)

2003 – Gizemli Nehir (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 – Tersyüz (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 – Nicholas Nickleby (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 – Lahmacun ve Pizza (Felfecir Ana) (TV Dizisi)

2002 – Igby Zor Durumda (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 – Gülbeyaz (Duriye) (TV Dizisi)

2002 – Derya & Deniz (Zühre) (TV Dizisi)

2002 – Bayanlar Baylar (Ozan) (TV Dizisi)

2001 – Süper Ot (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 – Karanlıkta Koşanlar (TV Dizisi)

2001 – Harry Potter ve Felsefe Taşı (Minerva Mcgonagall Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2001 – Derman Bey (Gülnaz) (TV Dizisi)

2000 – Yasemince (Koğuş Ağası) (TV Dizisi)

2000 – Vay Anam Vay (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 – Külyutmaz (TV Dizisi)

2000 – Dadı (Fazilet) (TV Dizisi)

1998 – Kirli Yarış (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1997 – Yasemince (Koğuş Ağası) (TV Dizisi)

1997 – Pokemon (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

1997 – Con Air (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1996 – Kuş Kafesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1996 – Başka İstanbul Yok (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (Polis) (TV Dizisi)

1995 – Mirasyediler (Firdevs) (TV Dizisi)

1991 – Robin Hood Hırsızlar Prensi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1989 – Karılar Koğuşu (Ayşegül Ünsal Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1988 – Beter Böcek (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1987 – Çocuklar Ölmesin (Özlem Onursal Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 – Yağmur Kaçakları (Ayşegül Aldinç Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 – Yalnızlık Bir şarkıdır (Merih Akalın Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 – Ya Benimsin Ya Toprağın (Songül Gündüz Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1987- Sis (Perihan Savaş Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 – Sen De Yüreğinde Sevgiye Yer Aç (Aytaç Öztuna Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 – On Kadın (Türkan şoray Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 – Kiracı (Füsun Demirel Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 – Geri Dön (Merih Fırat Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 – Cesur ve Güzel (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

1987 – Annem / Bırakmam Seni (Ayşegül Ünsal Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1987 – Alamancının Karısı (Gülten Ceylan Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1986 – Zorlu Yokuş (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1986 – Kuşatma (Fatoş Sezer Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1986 – Dağlı Güvercin (Fatoş Sezer Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – şaban Pabucu Yarım (Nermin Denizci Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – Yaranamadım (Nilgün Saraylı Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – Tövbekar Kadın (Nilgün Saraylı Seslendirmesi) (Video)

1985 – Kızlar Sınıfı Yarışıyor (Ayşegül İşsever Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – Kırık Hayatlar (TV Dizisi)

1985 – Kahreden Gençlik (Nebahat Çehre Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – Gülüşan (Meral Orhonsay Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – Geleceğe Dönüş (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1985 – Bir Kadın Bir Hayat (Fatoş Sezer Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – Ateş Dağlı (Merih Fırat Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – Altar (Leyla Somer Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 – Mağrur Kadın / Çiçek (Ayşen Cansev Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 – Kaşık Düşmanı (Ayşegül Ünsal Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 – Cumartesi Cumartesi (Meydandaki Kadın Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1983 – Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe (Necla Nazır Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1983 – Kılıbık (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1982 – İffet (Sinema Filmi)

1975 – Guguk Kuşu (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1973 – Yalan Rüzgarı (Jill Foster Abbott Seslendirmesi)(TV Dizisi) (1993-2009)

1972 – Sabu Kahraman Korsan (Sinema Filmi)

1967 – Bonnie ve Clyde (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)