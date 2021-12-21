Mehmet Bilir kimdir kaç yaşında Ece Ronay sevgilisi ne iş yapıyor?

Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı taciz skandalının ardından adını duyuran sosyal medya fenomeni Ece Ronay, 2.5 aylık hamile olduğunu söyledi. Sevgilisi Mehmet Bilir ile evlilik için tarih aldıklarını duyuran Ece Ronay imam nikahı kıydık dedi. Peki Ece Ronay'ın sevgilisi Mehmet Bilir kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

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Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay yaptığı açıklamalarla yeniden gündem oldu. Ece Ronay, instagram ve TikTok uygulamalarından yaptığı paylaşımda dini nikahla evlendiğini duyurdu. Peki ama Ece Ronay kimdir, sevgilisi Mehmet kaç yaşında?

Ece Ronay ve sevgilisi Mehmet Bilir yeniden sosyal medyada gündem oldu. İkili dini nikah yaptıklarını ve düğün tarihlerini öne çektiklerini açıkladı.

Ece Ronay, YouTube platformu için çektiği videoyu çarşamba günü paylaşacağını söylerken müjdeli bir haber vereceğini belirtti.

Ece Ronay'ın bebek beklediği biliniyor. Ece Ronay instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Biraz midem bulanıyor. Biraz başım dönüyor. Mehmet çok fedakarlık yaptı. Mehmet hep yanımda durdu.'' dedi.

Ronay, ''Ben çocuğuma doğru babayı bulduğuma inanıyorum. Belki mutlu oluruz belki olmayız bilemiyorum.'' cümlelerini belirtti. Ronay, ''İmam nikahını yaptık. 2 ay sonra olacak nikah 2 ay önce oldu. Evlilik teklifi de 4-5 ay önce aldım. Düğün tarihini de öne çektik.'' açıklamasını yaptı.

Son günlerde magazin gündemini meşgul eden Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil olayının ardından yeni hamle Mehmet Ali Erbil tarafından geldi. Ece Ronay’ın nişanlısını evine davet eden ünlü şovmen, davetin ardından Mehmet Bilir ile bir video yayınladı. Mehmet Ali Erbil videoda, "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" ifadelerini kullandı.

Ece Ronay'ın sevgilisi Mehmet kimdir: Ece Ronay’ın nişanlısı olarak bilinen Mehmet Bilir hakkında bir bilgi bulunuyor. @mehmetrustubilir kullanıcı adıyla yer Instagram’da yer alan genç adamın 84,1 bin takipçisi bulunuyor.