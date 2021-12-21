Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Kendilerine ekonomist diyen ukalalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Türk lirasına teşvik paketinin ardından dolar kurunda yaşanan düşüşle ilgili "Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan kendilerine ekonomist diyen ukalalar herhalde anlamıştır diye düşünüyorum." dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomiye destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu karşılandığını bildirdi.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı"na katıldı.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna uygun şekilde, kritik teknolojilerin üretim üssü olma yolunda hiç durmadan devam edeceğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin üretim kabiliyetini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tüm dünyaya ispat ettiğini vurgulayan Varank, Uzak Doğu'daki tedarikçilerine ulaşamayan pazarların, Türkiye'deki üreticilerin taahhütlerini yerine getirmesi sayesinde arz problemlerini aşmaya çalıştığını bildirdi.

Varank, tedarik zincirlerinin böylesine bozulduğu bir dönemde küresel ekonominin ağırlık merkezinin değiştiğine dikkati çekerek, artık tek kutuplu değil, çok kutuplu bir küresel ekonomiye doğru ilerlendiğini dile getirdi.

Türkiye'yi, salgın sonrası dünyaya en güçlü şekilde hazırladıklarını ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde tek bir hedefe odaklandık. Türkiye'yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmakta kararlıyız. Bu kabiliyet, bu güç, en önemlisi de bu irade Türkiye'de var. Büyümede pozitif ayrışan, istihdamda önemli bir mesafe kaydeden, üretimde çarklarını güçlü şekilde döndüren Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmenin nasıl haksız bir yaklaşım olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Son dönemde kurlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Türkiye ekonomisinin gücünü görmezden gelenlerin, tüm dünyada yaşanan enflasyon sorununu bir tek ülkemize özgü bir sorun gibi yansıtanların oluşturduğu kara bulutları artık geride bırakıyoruz. Bu noktada dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği ekonomiye destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılandığını görüyorum. Ülkemizi serbest piyasa rejiminden, temel iktisattan kopuk gibi göstermeye çalışanların Türk ekonomisine nasıl açıktan düşmanlık ettiğini hep beraber izledik. Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan, kendilerine 'ekonomist' diyen ukalalar herhalde anlamıştır diye düşünüyorum."

"İstikrarı, öngörülebilirliği sağlamak temel önceliğimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni ekonomi uygulamalarına işaret eden Varank, "Türkiye'de yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimiz finansmana düşük maliyetle ulaşabilecek. İhracat yapmak isteyen önünü görebilecek. Üretimini çeşitlendirmek, istihdamını artırmak isteyen herkes yanında devletini en güçlü şekilde görecek. Türkiye ekonomisi yoluna emin adımlarla devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, yeşil ve dijital dönüşümün yeni ekonomide itici güç olacağı bilinciyle finansal araçları çeşitlendirmeye devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"İstikrarı, öngörülebilirliği sağlamak temel önceliğimizdir. Bunu yaparken disiplinli kamu maliyesi politikamızdan da asla ödün vermeyeceğiz. Asgari ücretteki artışla sağladığımız rahatlamanın, verdiğimiz gelir vergisi istisnasıyla tüm kesimlere yansıyacağından şüpheniz olmasın. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum, Türkiye ekonomisini, muhalefetin yaptığı gibi demogojiyle, laf salatasıyla değil daha çok üretimle, daha çok istihdamla, daha çok yatırımla ve daha çok ihracatla büyüteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, milletimizin ekmeğini ve umudunu daha da büyüteceğimiz bir döneme hızla giriyoruz. Bu yolda ayakları yere basan sağlam politikalar ve araçlar üretmeye devam edeceğiz."