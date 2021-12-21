Dolar düştü benzin, LPG ve motorine gelen zam iptal edildi

Dolar 18 lirayı bulunca benzin, LPG ve motorin fiyatlarına zam kararı çıkmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yapılacak artışların durdurulduğunu açıkladı.

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Dolar kurun 18 liraya çıkınca benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş , LPG'ye 57 kuruş zam gelmişti. Dün gece yarısı itibariyle uygulanması beklenen zam dolar ve eurodaki sert düşüşle birlikte rafa kaldırıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına yapılacak artışların durdurulduğunu açıkladı.

EPDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz."