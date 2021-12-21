Benzin motorin ve LPG'ye zam gelmişti! 21 Aralık 2021 itibariyle zam iptal edildi

Dolar gün içinde 18 lirayı görünce, akaryakıt fiyatlarına bir kallavi zam daha gelmişti. Ancak dolar dün gece itibariyle çakılınca benzin, motorin ve LPG zammı iptal edildi.

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EPGİS'ten yapılan son açıklamaya göre 21 Aralık 2021 gece yarısı itibariyle benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş, otogaz - LPG’ye 57 kuruş zam gelmişti. Zamlar pompa fiyatlarına yansıyacaktı. Ancak dün akşam açıklanan ekonomi paketiyle birlikte dolar eşi benzeri görülmemiş bir düşüş yaşadı. Bu düşüşle birlikte dün gece yarısı itibariyle uygulanması beklenen zam dolar ve eurodaki sert düşüşle birlikte rafa kaldırıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına yapılacak artışların durdurulduğunu açıkladı.

EPDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz."

Zam yapılsaydı fiyatlar bugün böyle olacaktı

Dolardaki düşüş yaşanmasaydı zamla birlikte benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara’da 11,66 TL'den 12,28 TL’ye, İstanbul’da 11,61 TL'den 12,23 TL’ye, İzmir’de 11,68 TL'den 12,30 TL’ye çıkacaktı.

Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara’da 11,50 TL'den 12,05 TL’ye, İstanbul’da 11,44 TL'den 11,99 TL’ye, İzmir’de 11,52 TL'den 12,07 TL’ye yükselecekti.

LPG'nin litresi Ankara'da 8,75 TL'den 9,32 TL’ye, İstanbul'da 8,70 TL'den 9,27 TL’ye ve İzmir'de 8,58 TL'den 9,15 TL’ye çıkmış olacaktı.