Dünyanın en zengin insanı Elon Musk: 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğim

Kısa süre önce az vergi ödediği için eleştirilen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ödeyeceği vergi miktarını açıkladı. Musk, en fazla vergi ödeyen Amerikalı olacağını söyledi.

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO'su Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini söyledi.

Kısa süre önce, Demokrat ABD Senatörü Elizabeth Warren, Time dergisinin kendisini "yılın kişisi" olarak seçmesinin ardından Musk'ın vergi ödemesi ve "herkesten bedavaya geçinmesini" durdurması gerektiğini söylemişti.

Musk, Elizabeth Warren’ın bu çıkışına "Bu yıl tarihteki herhangi bir Amerikalıdan daha fazla vergi ödeyeceğini" söyleyerek yanıt vermişti.

Tesla CEO'su Musk şu anda dünyanın en zengin iş insanı ve şirketi Tesla yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde.

Elon Musk, son birkaç hafta içinde, yaklaşık 14 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı.

Musk ayrıca SpaceX'inde sahibi. Şirketin değerinin 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu da SpaceX'i dünyanın en değerli 2. özel şirketi yapıyor. Özel şirket statüsü borsaya henüz açılmamış olmasından kaynaklanıyor