Dolar ve euroya endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dolar için fark verilecek

Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." ifadelerini kullandı.