MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı kimdir aslen nereli şirketleri neler?

MÜSİAD, ekonomik krize karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi ve bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır dedi. Peki MÜSİAD ne demek, açılımı nedir? MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı kimdir, aslen nereli? Mahmut Asmalı eşi ve çocukları kimdir?

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren ve yanındayız mesajı ile dikkatleri çeken MÜSİAD merak konusu oldu. Bir grup Türk iş adamı tarafından 1990 yılında kurulmuş sivil toplum örgütü MÜSİAD'ın başkanı Mahmut Asmalı'dır. Peki Mahmut Asmalı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kimdir?

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamada, "Son dönemde makroekonomik temellere dayanma suni bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır" denildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 5 Mayıs 1990'da bir grup Türk iş adamı tarafından kurulmuş sivil toplum örgütü. Derneğin amacı, Türkiye'yi mahalli ve evrensel değerleri koruyan, bölgesinde etkin, dünyada saygın, müreffeh bir ülke haline getirmek; Türkiye'nin ve dünyanın sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda kalkınmasını sağlamaktır.

MÜSİAD'ın 2009 yılı itibarıyla üye sayısı 2000'i, şube sayısı 26'yı aşmıştır. Dernek ISO 9001:2000 Kalite Belgesi sahibidir.

MÜSİAD’ın misyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir işadamları derneği olarak, önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşan üye sayısını artırmak, üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Mahmut Asmalı kimdir: Mahmut Asmalı, 1967 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde dünyaya geldi. Mahmut Asmalı iş insanıdır.

Üniversiteye kadar olan eğitimlerini İstanbul'da tamamlayan Mahmut Asmalı,1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Üniversiteyi bitirdikten sonra çalışma hayatına atılan Mahmut Asmalı, 1989 – 1998 yılları arasında özel bir inşaat şirketinde çalıştı ve birçok başarılı projelere imza attı.

Daha sonra kendi şirketlerini kurmaya karar veren Mahmut Asmalı, 1998 yılında bir mühendis arkadaşı ile birlikte Akyapı İnşaat A.Ş.'yi kurdu.

Akyapı inşaat olarak; fabrikalardan, toplu konutlara, sanayi sitelerinden, alışveriş merkezlerine, hastane, okul, altyapı ve çevre düzenleme işlerine kadar inşaat sektörünün her alanında bir çok projeleri başarı ile tamamlamış ve yeni projeleri ile de bu alandaki faaliyetlerine devam etmektedir.

2009 yılında Türkiye İktisadi Girişimi ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Yılın Girişimcisi Ödülü'ne layık görülmüştür. Akyapı İnşaatın ortağı olduğu ABC Grup adlı şirketi ile; 2006 yılında yurtdışına açılmış ve Katar'da inşaat ve sanayi kollarında başarı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

2009-2012 yıllarında MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu başkanlığı, halen MÜSİAD Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup; ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve vakıflarda üyeliği devam etmektedir.

2015 yılında Akyuva Vakfını kuran Mahmut Asmalı vakfın Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Mahmut Asmalı evli ve beş çocuk babasıdır.