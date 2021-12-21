BIST 1.955
DOLAR 12,93
EURO 14,62
ALTIN 772,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sahte içki kabusu! 2 kişi öldü, yoğun bakımda olanlar var

Sahte içki kabusu! 2 kişi öldü, yoğun bakımda olanlar var

ORDU’da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Halil İbrahim Tokbaş ile Sami Aygüzel hayatını kaybetti, 4 kişi ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Abone ol

Yeni yıla girilmesine sayılı günler kala, Ordu'da da sahte alkol zehirlenmelerine yönelik ihbarlardaki artışlar dikkat çekiyor. İl dışından gelen alkolleri tüketen Halil İbrahim Tokbaş, Sami Aygüzel, S.D., N.G., R.G. ve G.T., bir süre sonra baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, bulantı ve görme bozuklukları şikayetiyle hastaneye başvurdu.

6 kişi sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Halil İbrahim Tokbaş ile Sami Aygüzel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.  S.D., N.G., R.G. ve G.T.’nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa İstanbul yine devre kesti! Sabahtan bu yana yüzde 5 düşüş yaşandı
Borsa İstanbul yine devre kesti! Sabahtan bu yana yüzde 5 düşüş yaşandı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Altın ve dolar çökecek dedi dediği çıktı! İslam Memiş bu daha fragman diyor
Altın ve dolar çökecek dedi dediği çıktı! İslam Memiş bu daha fragman diyor
MÜSİAD açılımı ne demek MÜSİAD ne iş yapar?
MÜSİAD açılımı ne demek MÜSİAD ne iş yapar?
Dolar düştü benzin, LPG ve motorine gelen zam iptal edildi
Dolar düştü benzin, LPG ve motorine gelen zam iptal edildi
Ekonomist Özgür Demirtaş dolar ve altındaki ani düşüşün sebebini açıkladı
Ekonomist Özgür Demirtaş dolar ve altındaki ani düşüşün sebebini açıkladı
Bakan Nureddin Nebati'nden yeni düzenleme için flaş açıklama! Bankalar başlıyor
Bakan Nureddin Nebati'nden yeni düzenleme için flaş açıklama! Bankalar başlıyor
Malatya’da esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı
Malatya’da esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı
İstanbul'da fatura götürmek bahanesiyle gitti! Yaşlı kadını yakarak öldürdü: İçeriden inilti sesi duydum
İstanbul'da fatura götürmek bahanesiyle gitti! Yaşlı kadını yakarak öldürdü: İçeriden inilti sesi duydum
Simone Kaslowski kaç yaşında ailesi eşi ve çocukları kimdir?
Simone Kaslowski kaç yaşında ailesi eşi ve çocukları kimdir?