Sahte içki kabusu! 2 kişi öldü, yoğun bakımda olanlar var

ORDU’da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Halil İbrahim Tokbaş ile Sami Aygüzel hayatını kaybetti, 4 kişi ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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Yeni yıla girilmesine sayılı günler kala, Ordu'da da sahte alkol zehirlenmelerine yönelik ihbarlardaki artışlar dikkat çekiyor. İl dışından gelen alkolleri tüketen Halil İbrahim Tokbaş, Sami Aygüzel, S.D., N.G., R.G. ve G.T., bir süre sonra baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, bulantı ve görme bozuklukları şikayetiyle hastaneye başvurdu.

6 kişi sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Halil İbrahim Tokbaş ile Sami Aygüzel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. S.D., N.G., R.G. ve G.T.’nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.