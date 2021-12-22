Merkez Bankası ilk müdahalesinde ne kadar döviz sattığını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Aralık'ta yapılan ilk döviz müdahalesinin büyüklüğünü 844 milyon dolar olarak açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Aralık'ta satım yönünde yapılan ilk Döviz müdahalesinin büyüklüğünü 844 milyon dolar olarak açıkladı.

TCMB aynı hafta 3 Aralık'ta döviz piyasasına ikinci müdahaleyi de gerçekleştirmişti. İkinci müdahalede toplamda 300 milyon dolarlık, üçüncü müdahalede 500 milyon dolarlık, dördüncü müdahalede 2,5 milyar dolarlık ve beşinci müdahalede ise 2 milyar dolarlık satış yapıldığı söylenmişti.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.