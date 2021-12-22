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Milli gurur HÜRKUŞ film kahramanı oldu vizyon tarihi belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Milli gurur HÜRKUŞ film kahramanı oldu vizyon tarihi belli oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, “HÜRKUŞ'umuz TRT Çocuk'un sevilen kahramanı Aslan ile sinemalardaki yerini alıyor. Herkesi bekleriz” dedi.

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TUSAŞ tarafından geliştirilen ve üretilen yerli eğitim uçağı HÜRKUŞ, TRT Çocuk’un sevilen kahramanı “Aslan” ile birlikte beyaz perdeye çıkıyor. “Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas” isimli animasyon film, 7 Ocak’ta seyirci ile buluşacak.

Konu hakkında ilk paylaşımı yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas filminde TRT Çocuk'un kahramanı Aslan, TUSAŞ'ın yerli üretimi olan milli gururumuz HÜRKUŞ ile beyaz perdede buluşuyor. Duygu dolu hikayesi, birbirinden heyecanlı sahneleri ve harika şarkılarıyla bu filmi herkes çok sevecek. ‘Aslan HÜRKUŞ: Kayıp Elmas’ 7 Ocak'ta sinemalarda” ifadelerini kullandı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de bu paylaşımı alıntılayarak, “HÜRKUŞ'umuz TRT Çocuk'un sevilen kahramanı Aslan ile sinemalardaki yerini alıyor. Herkesi bekleriz” açıklamasında bulundu.

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