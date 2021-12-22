BIST 1.892
DOLAR 12,66
EURO 14,17
ALTIN 720,68
HABER /  EKONOMİ

Dolarda altında zarar edenler ne yapmalı? Piyasa Uzmanı Tunç Şatıroğlu'ndan flaş yorum

Dolarda altında zarar edenler ne yapmalı? Piyasa Uzmanı Tunç Şatıroğlu'ndan flaş yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama sonrası dolar resmen çakıldı. Elinde dolar olanlar döviz bürolarına koştu. Peki düşüş sürer mi? Piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu yatırımcıya önemli mesajlar verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama sonrası dolar resmen çakıldı. Peki elinde dolar olanlar ne yapmalı? Yükseliş sürer mi? Piyasa Uzmanı Tunç Şatıroğlu "14.58'in üzerine çıkıyorsa yükseliş trendine girmiştir. " dedi ve yeni sisteme dair detaylar paylaştı. Şatıroğlu şunları söyledi:

"Yangını durdurmak için çözüm"

Biz ne diyorduk TL mevduatta kalıp parası eriyen insanlar gidiyor dolar alıyor bunun geriye döndürmenin nedir bu insanlara enflasyonun üzerinde faiz vermektir. Enflasyonun altında faiz verdiğiniz zaman insanlar dolara gidiyor. Şimdi enflasyonun altında faiz vereceğiz deniliyor bu sistemle ama üç ay kaldığınızda bu süre zarfında dolar kuru attıysa aradaki farkı vereceğiz deniliyor. Sen TL mevduatta kal faiz az geliyorsa aradakini biz karşılayacağız. Bunu kabul eden insanlar olacaktır. Dolarda olan adam dolar düşecekse buradan doları bozayım TL faizinden kazanırım diyebilir. Dolardaki bireylerin talebi de azalmış olur.  Kötü çözüm sürdürülebilir çözüm değil. Yangını durdurmak için çözümdür. İyi bir karar olmuş. Sürdürülebilir olmadığı için kötüdür diyorum.

"Belli yerden sonra zarardalar"

Yüksek kurlardan dolar alanlar oldu. Belli bir yerden alanlar zarardalar. Bundan sonra ne yapacaksınız? Dolar daha düşer mi? Elinde dolar olan ne yapmalı? Teknik analizimiz 'sat'a döndü. Niye daha önce uyarmadın diyenlere sözüm yok. Yolun çok başındayız. Düşüş trendine girdi. 13.45 iyi bir yerdi o da kırıldı. 11.90 o kırılmamış. Şuanda bulunduğu yer şimdilik dengeli gibi gözüküyor. 11'den sonra aldıysanız para kazanamadınız. 

Olmadı gereken yer 9.60'tı

Aradan bir yerden bugün alayım mı satayım mı derseniz teknik analiz yardımcı olamıyor. 11.90'da dengelenebilir. 11.08'e kadar düşüşler devam eder mi bilemiyorum. Sat a dönmüş sistem yukarıya döner imkanı yok.  Olması gereken yer 9.60'tı. Şimdi olması gereken yer belki 11 belki de 11.90. Çok fazla belirsizlik yarattı. Belirsizlik olunca dolar kuru yükseliyor. Kolay kolay dengeye oturmaz.

Dolar yükselir mi?

Bundan sonra dolar çıkmaz mı? 14.58'in üzerine çıkıyorsa yükseliş trendine girmiştir. Olmuyorsa kısa vadede yükseliş beklemeyin. Ben aldım zararlı mı bozacağım diyor insanlar siz biliyorsunuz o zaman. Mevduat sistemine girip deneyebilirsiniz. Dolar çıksın diye bekliyorsanız ben yardım edemem. 

Gram altın

Bu gram altın ve gram gümüş için de geçerli. gram altını yüksekten aldınız. 24 Eylül'de alın dedik. 499-500'den alın dedik. Bugün de sattınız ya da beklediniz paniklediniz sattınız yine yüzde 39 para kazandınız. Bu saatten sonra alın demem. Dolar sabit kalırsa karlı çıkarsınız ya da gram altı uzun vadeli tutacaksınız. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dolar ve euroya endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dolar için fark verilecek
Foto Galeri Dolar ve euroya endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dolar için fark verilecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kadirov'dan Türkiye'ye tehdit: Öcalan'ın heykelini dikeriz
Kadirov'dan Türkiye'ye tehdit: Öcalan'ın heykelini dikeriz
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Dünya basını yeni sistemi yazdı! Washington Post: Erdoğan, kuşatılmış TL üzerindeki baskıyı kırdı
Dünya basını yeni sistemi yazdı! Washington Post: Erdoğan, kuşatılmış TL üzerindeki baskıyı kırdı
Dövize Endeksli Mevduat sistemi Türkiye'yi hiperenflasyona götürür mü?
Dövize Endeksli Mevduat sistemi Türkiye'yi hiperenflasyona götürür mü?
Eskişehir'de 3 gündür kayıptı! Acı haber geldi: 2 çocuk babası adam bakın nerede bulundu
Eskişehir'de 3 gündür kayıptı! Acı haber geldi: 2 çocuk babası adam bakın nerede bulundu
Zonguldak'ta taciz kabusu! Yemek siparişi veren genç kız hayatının şokunu yaşadı
Zonguldak'ta taciz kabusu! Yemek siparişi veren genç kız hayatının şokunu yaşadı
MAK Danışmanlık'tan erken seçim iddiası tarih verdi
MAK Danışmanlık'tan erken seçim iddiası tarih verdi
Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem! Benzin, motorin ve LPG'de yarın yapılacak dev indirim iptal oldu
Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem! Benzin, motorin ve LPG'de yarın yapılacak dev indirim iptal oldu
Kocaeli hava durumu kar bastırdı 5 günlük kar tahmini
Kocaeli hava durumu kar bastırdı 5 günlük kar tahmini
Dolar euro düşünce fındık fiyatı çakıldı! 1 gecede fiyatı %30 geriledi: Acilen incelemeye alınmalı
Dolar euro düşünce fındık fiyatı çakıldı! 1 gecede fiyatı %30 geriledi: Acilen incelemeye alınmalı