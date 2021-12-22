MAK Danışmanlık'tan erken seçim iddiası tarih verdi

Piyasalarda geniş yankı uyandıran dövize endeksli mevduat sistemi erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirdi. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Türkiye, martta baskın seçim görebilir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın son Kabine toplantısının ardından kurdaki dalgalanmaları durdurmak için 10 maddelik tedbirleri açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerden TL mevduatlarına kur farkı ayarı hamlesine piyasalar olumlu tepki verdi.

Bu sistemin açıklanması sonrası 18,43 ile rekor kıran dolar kısa süre içerinde Türk Lirası karşısında büyük kayıp yaşayarak 11,20 seviyesine geriledi.

Hükümetin yeni hamlesini değerlendiren MAK Danışmanlık Şirketi sahibi ve kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat erken seçim öngörüsünü daha ileri bir noktaya taşıyarak baskın seçim yapılacağını belirtti.

DW Türkçe'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışlarının siyasi boyutlarını değerlendiren Kulat, Türk Lirası mevduatlarının döviz kurları karşısında korunmasına dönük yeni ekonomik kararların muhalefetin yüksek döviz kurlarını işaret edip "Türkiye yönetilemiyor" eleştirilerinin yükseldiği bir döneme denk geldiğine dikkat çekiyor.

"Ekonomi tamamen başıboş' izlemini oluşturuyordu"

Kulat, "Uzunca bir süredir tamamen kontrolsüz gelişen döviz fiyatları ve piyasanın sahipsiz görünümü muhalefete ciddi bir alan açmıştı. Muhalefet sahada ciddi bir şekilde 'Türkiye'de yönetici yok. Yönetim yok. Ekonomi tamamen başıboş' izlemini oluşturuyordu. Bu algı da ciddi şekilde toplumda karşılık bulmuştu" diyor.

"Türkiye; baskından da baskın martta bir seçim görebilir"

Dövize endeksli mevduat sistemi ilgili değerlendirmelerde bulunan Kulat, "Erdoğan, üç-beş ay süren bir istikrar çıkartabilirse buradan, emeklilere ve memurlara enflasyonun üstünde bir maaş zammı verebilirse ekonomik kurtuluş savaşını kazandığı imajı verebilir. Türkiye; baskından da baskın martta bir seçim görebilir."

"Türkiye adı konmamış bir seçim ortamına girdi"

Döviz düştü diye vatandaşın mutlu olmadığını iddia eden Kulat, "Türk Lirası eriyordu. İnsanlar, tabiri caizse kefen parası olarak biriktirdiği parayı, emekli maaşını, üç-beş kuruş harçlığını dövize yatırdı. Şimdi mağdurlar. Zannedildiği gibi döviz düştü diye toplum mutlu olmuş değil. Toplumu mutlu eden, istikrardır. -Siz paranızı TL'de tutun, paranızı çekmek istediğiniz zaman reel dövizin karşılığı para veririm size- diyen bir sistem var karşımızda. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Türkiye adı konmamış bir seçim ortamına girdi zaten. Bütün kamuoyu anketleri AK Parti'nin kaybetme ihtimalinden söz ediyordu ki, Erdoğan kritik bir hamle yaptı." dedi.