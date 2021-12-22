AK Parti bugün kampa giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanları'yla buluşacak

AK Parti'nin Kızılcahamam’da belediye başkanlarıyla yapacağı üç günlük kamp bugün başlıyor. Toplamda 804 belediye başkanının katılacağı İstişare ve Değerlendirme kampına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

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AK Parti'nin 3 gün sürecek olan Kızılcahamam kampa bugün başlıyor. Toplamda 804 belediye başkanının katılacağı İstişare ve Değerlendirme kampında, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti'li belediyelerin çalışmaları ve belediyecilik vizyonu değerlendirilecek. Yerel seçimlerden bugüne kadar hangi projelerin hayata geçirildiği kampta ele alınacak. Kampın ilk günü, Binali Yıldırım Tecrübe Paylaşımı ve Sohbet Programı yapacak.

Erdoğan da yarın kampta olacak

Türkiye gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kampa yarın katılacak. Kampta bir konuşma yapacak olan Erdoğan, kampta ayrıca bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek ve sorunları dinleyecek.

Bakanlar, Başkanların taleplerini dinleyecek

Bunun yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir sunum yapacak. Belediye başkanları, taleplerini ve yaşadıkları sıkıntıları bakanlara iletecek.

Son gün parti yöneticilerinin paneli var

Kampın son gününde ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ bir genel değerlendirme paneli gerçekleştirecek.