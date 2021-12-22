BIST 1.892
DOLAR 12,10
EURO 13,72
ALTIN 705,13
HABER /  POLİTİKA

AK Parti bugün kampa giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanları'yla buluşacak

AK Parti bugün kampa giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanları'yla buluşacak

AK Parti'nin Kızılcahamam’da belediye başkanlarıyla yapacağı üç günlük kamp bugün başlıyor. Toplamda 804 belediye başkanının katılacağı İstişare ve Değerlendirme kampına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Abone ol

AK Parti'nin 3 gün sürecek olan Kızılcahamam kampa bugün başlıyor. Toplamda 804 belediye başkanının katılacağı İstişare ve Değerlendirme kampında, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti'li belediyelerin çalışmaları ve belediyecilik vizyonu değerlendirilecek. Yerel seçimlerden bugüne kadar hangi projelerin hayata geçirildiği kampta ele alınacak. Kampın ilk günü, Binali Yıldırım Tecrübe Paylaşımı ve Sohbet Programı yapacak.

Erdoğan da yarın kampta olacak

Türkiye gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kampa yarın katılacak. Kampta bir konuşma yapacak olan Erdoğan, kampta ayrıca bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek ve sorunları dinleyecek. 

Bakanlar, Başkanların taleplerini dinleyecek

Bunun yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir sunum yapacak. Belediye başkanları, taleplerini ve yaşadıkları sıkıntıları bakanlara iletecek.

Son gün parti yöneticilerinin paneli var

Kampın son gününde ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ bir genel değerlendirme paneli gerçekleştirecek.

ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ’den Türkiye de dahil çok sert Omicron uyarısı! Yeni bir salgın fırtınası geliyor
DSÖ’den Türkiye de dahil çok sert Omicron uyarısı! Yeni bir salgın fırtınası geliyor
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Bakanı taşıyan helikopter denize çakıldı! Bakan 12 saat yüzerek hayatta kaldı
Bakanı taşıyan helikopter denize çakıldı! Bakan 12 saat yüzerek hayatta kaldı
Beyoğlu'nda apartmanın bodrumunda yangın çıktı mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı
Beyoğlu'nda apartmanın bodrumunda yangın çıktı mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı
Ekonomi yönetimine yeni atama ve görevden alma! Resmi Gazete'de yayınlandı
Ekonomi yönetimine yeni atama ve görevden alma! Resmi Gazete'de yayınlandı
Bakan Nebati'den kur korumalı TL mevduatı sistemiyle ilgili açıklama: Normale döndük
Bakan Nebati'den kur korumalı TL mevduatı sistemiyle ilgili açıklama: Normale döndük
Merkez Bankası'ndan döviz duyurusu! Döviz hesaplarını TL vadeli hesaplara döndürenlere destek
Merkez Bankası'ndan döviz duyurusu! Döviz hesaplarını TL vadeli hesaplara döndürenlere destek
Libya açıklarında 2 göçmen teknesi alabora oldu 164 ölü
Libya açıklarında 2 göçmen teknesi alabora oldu 164 ölü
Abdullah Avcı'dan maç sonu flaş transfer açıklaması
Abdullah Avcı'dan maç sonu flaş transfer açıklaması
Altay'a konuk olan Trabzonspor geriden gelip kazandı
Altay'a konuk olan Trabzonspor geriden gelip kazandı