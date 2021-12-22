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Bakanı taşıyan helikopter denize çakıldı! Bakan 12 saat yüzerek hayatta kaldı

Bakanı taşıyan helikopter denize çakıldı! Bakan 12 saat yüzerek hayatta kaldı

MADAGASKAR Polis Bakanı Serge Gelle, helikopterinin denize düşmesinin ardından 12 saat yüzerek kıyıya ulaştı.

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Ülkenin kuzeydoğu kıyısındaki bir gemi enkazını incelemek üzere havalanan Bakan Gelle'nin helikopteri denize düştü. Gelle ile bir polis memuru, kazanın ardından farklı zamanlarda kıyıya ulaşmayı başardı. Madagaskarlı bakan, olayda yaralanmadığını ancak üşüdüğünü söyledi.

Helikopterin koltuğunu kullandı

Polis şefi  Zafisambatra Ravoavy, Gelle'nin, helikopterin koltuklarından birini yüzmek için kullandığını ifade etti. 57 yaşındaki Serge Gelle, 30 yıl boyunca polislik yaptıktan sonra ağustos ayında bakan seçilmişti.

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