Manas üniversitesi rektörüne büyük onur

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’a Kırgız Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası takdim edildi.

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Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Gençlik ve Spor Politikaları Bakanı Azamat Camankulov, Üniversitede düzenlenen Türk Devletleri Uluslararası Bilim Şöleni’nde Rektör Alpaslan Ceylan’a Üstün Hizmet Madalyası ve beratı takdim etti.

Bakan Azamat Camankulov, Dünya Göçebe Oyunları’nın 16 Aralık 2021 tarihinde UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyleyerek bu sürece katkılarından dolayı Prof. Dr. Alparslan Ceylan'a teşekkür etti.

Azamat Camankulov, Dünya Göçebe Oyunları’nın UNESCO’nun listesinde yer almasında Rektör Ceylan’ın da rolü olduğunu belirtti. Camankulov konuşmasında şunları söyledi:

“Dünya Göçebe Oyunları’nın UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmasında ve dünyaya tanıtılmasında büyük emeği olan önemli şahıslardan biri de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’dır. Alpaslan Ceylan, Kırgızistan’ın bilim, kültür ve sanat alanlarının gelişmesine de çok önemli katkılar sunmaktadır. Bu nedenle kendilerine madalya takdim etmek istiyoruz.”

"Madalya vermekten mutluluk duyuyoruz"

Camankulov, Türkistan coğrafyasında 25 yıldır yaptığı çalışmalarla Türk Dünyası’na büyük hizmetlerde bulunan Ceylan’ın kardeş Kırgız-Türk halkları arasındaki gönül bağının, dostluğun ve kardeşliğin pekiştirilmesinde de etki sahibi olduğunu vurguladı.

Bu nedenlerle kendisine madalya vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Azamat Camankulov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile her zaman iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini, ortak pek çok projeye birlikte imza atacaklarını dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan madalyayı alırken, “Benim bir vatanım da Kırgızistan’dır. Beni bu göreve lâyık bularak Kırgızistan’a hizmet etmemi sağlayan Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha hürmetlerimi, sonsuz şükranlarımı sunarım. Sayın Cumhurbaşkanımı mahçup etmemek için gecemi gündüzüme katarak çalışmaya devam edeceğim. Bu madalya da benim çalışma aşkımı artıracak bir unsurdur.” dedi ve Bakan Azamat Camankulov’a da teşekkür etti.