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Türkiye’de en uzun gece Sinop’ta yaşanacak

Türkiye’de en uzun gece Sinop’ta yaşanacak

Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık Salı günü en uzun gece, en kısa gündüz yaşanırken, Türkiye'de ise en uzun gece ülkenin en uç kuzey noktası olan Sinop'ta yaşanacak.

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Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre’de en uzun gece, en kısa gündüz yaşandı.

Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, kuzey kutup noktasında bugün itibarıyla 6 ay gece yaşanmaya başlanacak.

Türkiye'de en uzun gece Sinop'ta yaşanacak
Kuzey Yarımküre için yılın en uzun gecesi 21 Aralık’ta, en uzun gündüzü ise 21 Haziran’da yaşanırken, Türkiye’de en uzun gece Sinop’ta yaşanacak.

"Mutlu şehir, daha mutlu olur"
Taksici Aydın Balcı, en uzun gecede çalıştığını belirterek, “Biz taksiciyiz. Bizim için gecenin uzun olması daha iyi olacak inşallah. Hayat devam ediyor. Sabaha kadar buradayım. Gece uzun olacak, bizim için de iyi olacak. Mutluyuz. Bir de kar yağarsa Sinop’a daha güzel olur. Etraf beyaz olur. Mutlu şehir daha mutlu olur" dedi.

Öğrenci Zeynep Ünal ise “En uzun gece bugün Sinop’ta yaşanıyor. Hava soğuk olduğu için eve gidip oturacağız" diye konuştu.

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