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Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaparken yakalandı

Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaparken yakalandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin çok sayıda hırsızlık kaydı bulunduğu ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

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Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve çarşı mahalle bekçisi (ÇMB) ekipleri, gece devriyesi sırasında eski Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi bahçesinde bulunan 81 DV 686 plakalı araçtan şüphelendi. Ekipler araca yaklaştığı sırada içerisinde bulunan 2 şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra şüpheliler Resul S. ve Recep K. kıskıvrak yakalanırken, araçta yapılan incelemede kesilmiş kablolar ve kesme makası bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden Recep K.'nın çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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