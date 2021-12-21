Memurlara ek zam için kritik adım! Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın açıkladı

Memurlara enflasyon oranının üstünde ek zam yapılması beklentisi giderek artarken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan heyecanlandıran açıklama geldi. Ek zamla ilgili ilk görüme yapıldı...

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu olarak, Bakan Vedat Bilgin ile ek zam talebimizi görüştük. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebimizi görüştük. Vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik" dedi.