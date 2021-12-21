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Sezai Aydın’ın gerçek ölüm nedenini oğlu Arda Aydın açıkladı

Sezai Aydın’ın gerçek ölüm nedenini oğlu Arda Aydın açıkladı

Hayatını kaybeden sanatçı Sezai Aydın'ın (69) oğlu Arda Aydın, babasının corona virüsünden değil kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğini duyurdu.

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John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerini, Al Pacino ve Rober de Niro gibi oyuncuları seslendiren Sezai Aydın'ın ölüm nedeni belli oldu.

Aydın’ın corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi. Babasının corona nedeniyle ölmediğini söyleyen Arda Aydın, "Basında yer alan ‘coronadan vefat etti’ haberleri doğru değil. Babam zatürre geçirdi, bir süre önce de sağ bacağı ampute edildi" dedi.

Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: Sol bacağındaki diyabetik yaraları açıldı. Tekrar vücudunda yoğun bir enfeksiyon vardı, yoğun bakımda tutuluyordu. Enfeksiyondan mütevellit iyileşememe durumu söz konusu oldu. Yapılan son iki Covid testi de negatif çıktı. Kalp yetmezliğinden vefat etti babam.”

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