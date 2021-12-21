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Türkiye ekonomisini fındık ve Nutella ile eleştirdi: Hayranıysanız stok yapın!

Türkiye ekonomisini fındık ve Nutella ile eleştirdi: Hayranıysanız stok yapın!

Türkiye'nin ekonomisini fındık stoğunu Türkiye'den alan Nutella üzerinden analiz yaparak eleştiren Wall Street Journal, tedarik sıkıntısı nedeniyle Nutella stoklarında sorunlar yaşanacağını söyledi.

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Dünyadaki fındık üretiminin yüzde 70’ini sağlayan Türkiye’deki kur krizi nedeniyle Nutella’nın küresel tedarik zinciri tehlike altına girdi. ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’da yer alan haberde yaşanan kur krizinin üretici ve Nutella üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Yaklaşık 4 milyon kişiye istihdam imkanı yaratan fındık sektörünün, ihracatı teşvik etmek için Türk lirasının baskı altına alınması ile, tedarik zincirinde sıkıntı yarattığı ifade edildi.

Erdoğan ekonomik kumar oynuyor

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik kumar oynadığı” aktarılan yazıda, Lira’nın kısa süre içerisinde yaşadığı tarihi değer kaybına da dikkat çekildi.

WSJ, Türkiye’nin uçsuz bucaksız fındık endüstrisinin merkezinde, hızla değer kaybeden Lira, gübre, tohum, zirai ilaç ve diğer ithal edilen temel ihtiyaç maddelerinin maliyetini artırdığını yazdı.

Nutella hayranıysanız stok yapın

Fındık fabrikalarının artan fiyatlar yüzünden enerji, paketleme ve nakliye alanlarında daha yüksek ücretler ödediği vurgulanan yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Türk hükümetinin %21’lik enflasyon oranına ayak uydurmak için asgari ücreti yükseltmeye hazır olması nedeniyle fındık işgücü maliyetlerinin artması bekleniyor.”

ABD pazarına giren Türk şirketlerine danışmanlık yapan Turgan Zülfikar, gazeteye yaptığı açıklamada, “Dünyafındık kıtlığının eşiğinde” dedi. “Eğer bir Nutella hayranıysanız, bir sonraki yiyecek alışverişi sırasında stok yapsanız iyi olur.” dedi.

Başka ülkelere kayabilir

Gazetede çıkan haberde pazar payının İtalya ve Gürcistan gibi ülkelere kayabileceği kaydedildi.

İtalyan üreticisi Ferrero, tek başına Türkiye’nin fındık ihracatının yaklaşık üçte birini satın alıyor. Şirket, Türkiye’deki durumun işini nasıl etkileyeceği konusunda yorum taleplerine yanıt vermedi.

Gazete, Türkiye’deki üreticiler pazar payının İtalya, Gürcistan, ABD ve diğer ülkelere kaymasından endişeli olduğunu da aktardı.

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