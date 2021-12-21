Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Ne yalanlarla iftiralarla boğuşuyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni konuşmasında kültür sanatın önemine vurgu yaparak "2023 hedeflerimiz, maddi kalkınma unsurlarımız üzerineydi. 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı ise eğitim ve kültür olacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödül törenindeki konuşmasına Teoman Duralı'yı anarak başladı. Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

-Bugün ödül vereceğimiz isimler arasında Teoman Duralı hocamız da bulunuyordu. Maalesef kendisini iki hafta önce kaybettik. Hocamız ülkemizin yetiştirdiği en önemli ilim adamları arasında yer alıyordu. Zonguldak Filyos bölgesinde, şu an gerçekleştirdiğimiz kavşak-tünel düzenlemesinin olduğu bölgeye de ismini vermek suretiyle yaşatacağız.

-İdil Biret henüz 2 yaşında kabiliyetini ortaya koymuş bir sanatçıdır. İdil hanımın eğitiminden icrasına kadar müzik hayatı hayranlık verici başarılarla doludur. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz.

-Gürbüz Azak, çocukluğumdan beri kendisini izlediğim bir gazeteci, yazar, çizer. Denizli'de başlattığı çalışmaları İstanbul'da sürdürmüştür. Kendisinin "Bize hep 2 kere 2'nin kaç ettiğini öğrettiler, çiçeği sevdiren çıkmadı" sözünü eğitim sistemimize yapılan en esaslı tenkitlerden görüyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz.

-Ülkemizde sahaflık yaygın bir meslektir ama en önemli sahaf İstanbul'dadır. Bu işe emek veren en önemli isim İbrahim Manav'dır. Sahaflık deyince de Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısı'ndaki İsmail Abi'yi anmadan geçemeyeceğim.

Vefa ödülü Kemal Tahir'in

-Bu yılki vefa ödülümüzü Kemal Tahir'e veriyoruz. Kendisi hakikati arama konusundaki merakı, gayreti ve azmiyle pek çok aydınımıza ilham olmuştur. Türkiye'nin ruhunu arayan adam denilecek nitelikte çalışmalarla damga vurmuştur.

Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz

-Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz. Kültür ve sanatta yapacağımız atılımla ruhumuzu esaretten kurtaracağız ki bedenimizi özgür kılacağız.

-Teknoloji ile ne kadar ilerlerse ilerlesin insanın sanat üzerinden ifade ettiği nezaketi rikkati aşamayacağına inanıyorum

-Bundan sonra kültür sanat ve eğitim alanlarına yoğunlaşmamız gerekiyor. Fiziki mekanları inşa imar ve ihya ettiğimiz gibi bunların içlerini de doldurmamız gerekiyor.

-Atatürk Kültür Merkezi'ni de tamamladık. Teröristlerin brandalarını asmışlardı biz onları indirdik ve layık olduğu yerlere gönderdi. Biz ne yalanlarla ne iftiralarla boğuştuğumuzu biliyoruz. Dünya çapında bir kültür merkezine kavuştuk. Geçmişte bizim televizyon kanallarımız yabancı dizilerin işgali altındaydı. Şimdi kendi tarihimizi anlatan dizilerimiz ihraç ediliyor. Dünyada ABD'den sonra ikinci dizi ihraç eden ülke olduk.